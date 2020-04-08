【新冠肺炎】危殆病人增多　醫管局須有備無患

香港周二（4月7日）增兩名新型肺炎危殆者，包括一名於3月31日確診的62歲男子，以及一名在4月4日確診的71歲男子，令新冠肺炎危殆病人增至歷來新高的共14人。新冠肺炎危殆病人的增多，漸現ICU資源匱乏、有欠協調的問題。

根據醫院管理局總行政經理劉家獻指出，香港公立醫院有200多張ICU病床，1,012張負壓床，但位於ICU而能收治新冠肺炎的負壓床則只有66張。另據報章報道，醫管局ICU隔離病床增至68張。若然本地疫情不大爆發，以目前14人危殆的情況來說，病床能夠應付。但當下最急迫的問題在於這60多張ICU隔離床在各醫院分配不均，以至部分醫院承載危殆新冠肺炎病患的能力相當脆弱。比如聯合醫院隔離病床逾百張，但僅得兩間ICU負壓病房，一般每間病房只接收一個病人，而截至周二已有兩名危殆患者佔用。因此，若有新型肺炎患者情況轉差需用ICU隔離床，聯合醫院未必能立刻安排。

而長遠來看，若疫情持續，結合香港老年群體、慢性患者較多的人口結構，香港更可能會出現ICU資源短缺的問題，以至香港或也會出現意大利選擇性救人的人道悲劇。有公立醫院深切治療部醫生說，當疫情嚴峻，ICU床位緊絀，或要選擇救治康復機會較高的病人，相信年長、有長期病患的病人入ICU的機會或較三成低。

（資料圖片／余俊亮攝）

ICU負壓病床患不均

面對逼近的危機，已有公立醫院著手準備應變。比如伊利沙伯醫院已騰空ICU D6病房接收確診者，管理層在病房開放位置加裝膠簾，如有需要會將其他危殆患者安排在病房內的開放位置，將D6病房的病床數增至12。亦有消息稱，新界也已有兩家龍頭公院準備一旦大量重症病人湧現，即改裝設施，令負壓ICU病床可增近一倍。

ICU負壓病床若然患不均，僅靠個別公立醫院的改裝自救並不足夠。但被報章問及重症病人使用ICU及相關儀器的優次時，醫管局亦未有正面給出具體分配指引和原則，只稱會按實質需要靈活調配儀器供有需要病人使用，各醫院ICU亦會透過互相協調、調配人手、藥物和各種設備應付大量危重病人。醫管局似乎並未對一旦出現大量重症患者導致ICU資源不足的問題進行詳實的討論和計畫。

根據港大醫學院的實時監測，4月上旬的基本傳染率（R）已回落至1以下，意味每一名病人傳染不多於一名新個案。若然情況持續，相信醫院的負荷可逐步減少。但是歐美例子證明，疫症可以在一星期突然爆發，由日增數十宗急升至日增數百宗，因此醫管局必須做最壞的打算，才能有備無患。一旦因調控不力，個別醫院ICU爆煲或整體ICU資源匱乏，香港可能會重覆早前武漢、意大利或紐約的悲劇。為此，醫管局必須儘快設機制協調轉院，尤其是醫管局重大事故控制中心（MICC）應提前針對ICU不足的風險指定協調機制，例如具體什麼情況下，轉差的患者需提早轉院到地區聯網的其他醫院等。

3月31日，東區醫院介紹「二線隔離病房」。負氣壓隔離病房，房內氣壓較低，空氣只會由走廊流入緩衝間再入病房，病房內不潔的空氣不會流出。（高仲明攝）

重視長者、長期病患者

想要避免ICU爆煲的悲劇，除了及早做出改裝、協調ICU資源的計劃，更需要盡可能從源頭避免疫情惡化。新型肺炎的重症、死亡率與年齡、是否患有慢性病密切相關。比如中國國家衛健委專家組成員蔣榮猛就曾經向BBC中文表示，年紀較大患者，病情較重的比例也比較高，而在中國死亡病例中，七到八成都是65歲以上。英國牛津大學研究員在《人口科學》期刊的一篇研究中，數據顯示，受病毒感染死亡率最高的是80歲以上的老年群體，死亡率達15%，而10歲以下兒童的平均死亡率則為零。研究亦指出意大利新冠肺炎病重、死亡率較其他國家高亦與其老齡率較他國高有關。因此，在醫管局統籌調派資源的同時，政府和社會亦需尤其重視老齡、慢性病人口的防疫工作，比如增加對院舍防疫的津貼、監管等，而在宣傳上也應著重採取更長者友善的方式，讓長者明白勤洗手、少出門等防疫資訊。如此或能從源頭上降低ICU病房爆滿的風險。

面對ICU資源調配不均、或面臨短缺的問題，醫管局必須及早重視、規劃，而政府和社會也需盡己力幫助長者和慢性病群體更好地防疫，以減輕前線醫護的壓力。