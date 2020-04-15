【美國大選】拜登的外政只屬新瓶舊酒

自美國佛蒙特州聯邦議員桑德斯（Bernie Sanders）退出民主黨總統初選，並於本月13日表態支持前副總統拜登（Joe Biden）後，民主黨已放下內部分歧，暫時團結起來，一同以擊敗特朗普為頭號任務。拜登雖為政壇老手，但其「修復主義」為主軸的政策充其量只可彌補近四年部分的外交失誤，仍走不出舊思維對抗新格局的套路，難以全盤扭轉美國國運的走向。

桑德斯（左）於4月13日表態支持前副總統拜登（AP）。

拜登與桑德斯之最大不同，在於其以政治建制老手之姿態，被視為「可當選」（electable）。隨桑德斯退選及歸隊，前總統奧巴馬發短片開腔力撐，拜登以傳統美國政治家形象挑戰「狂人」總統特朗普的格局已成，勢必主導美國政壇未來半年之走向。

引回奧巴馬主政的光景

從履歷表來看，現年77歲的拜登曾為兩屆副總統，且又在參議院的外交關係委員會任職12年，使其外交政策的經驗和資歷，不但遠優於只靠直覺和衝動行事的特朗普，同是其形象行銷的一大賣點。一如拜登所承諾，當選後將徹底扭轉特朗普時期的政策，其施政重點放在打擊近年在全球崛起的威權主義，並旨於恢復與友邦的關係，重建美國在國際事務上的領導力。這種試圖挑動選民鄉愁的外交理念，無疑是欲將美國引回奧巴馬主政的光景。

從拜登的競選活動可見，其人與前朝的關係不但並非選舉的絆腳石，反而更是其自許的優勢所在。大抵上，拜登的「重振美國領導力」有四大方向，分別是捍衛美國的核心利益、終結阿富汗和中東永無休止的戰爭、提升外交作為參與全球治理的首要工具、以及恢復和重新構想與盟國的夥伴關係。撇除這些虛話，拜登亦有具體說明其外交立場，包括重返「伊朗核談議」談判桌、以多邊對話解決朝鮮核問題、尋求與俄羅斯延長削減戰略武器條約（START），以及終止在也門戰場上對沙特的軍事支援等，均可見其外交政策，實與奧巴馬時期出入不大。

美國早已今非昔比

拜登有意重走舊路，撥亂反正，或可逆轉特朗普的橫蠻作風，拯救美國在伊朗將軍蘇雷曼尼遭暗殺後身陷的暴力循環之餘、亦能緩解也門的人道災難，以及減低華府跟朝鮮、俄羅斯爆發戰爭的可能性。但與此同時，拜登亦未見罷脫後冷戰時期，華府制定外交政策時已固化的前設——即國際秩序仍是1990年代的單極格局，美國有獨步天下之力，可續主導並維持自由主義為本的國際秩序。問題是，美國的相對國力近廿年漸走下坡，間接導致特朗普2016年單靠一句「美國優先」便能入主白宮，無一不是與這套陳舊的外交政策有關。

如同哈佛大學國際關係教授華特（Stephen M. Walt）在《以善意鋪成的地獄》一書所指，無論是克林頓、小希殊和奧巴馬，三者政府的外交政策核心，其實都是建基於蘇聯的解體，確立了美國於全球自由主義的霸權地位，讓華府產生錯覺，以為只有己方有資格、能力，將自由主義推廣至全球，繼而造就出一連串遺禍連年的外交政策——先有阿富汗、伊拉克戰爭，後有利比亞、敘利亞等亂局。可是，這些眼高手低的政策，不但早被證明只是黃梁一夢，反而同使華府無法集中資源，解決國內的貧富懸殊、基建陳舊、社會保障不足等，令國內兩元對立的愈見嚴重。

誠然，若在拜登和特朗普中二選其一，前者的外交政策無疑是較低侵略性、且更可預測和溫和。但即使拜登能順利入主白宮，充其量亦只能修正特朗普四年來的部分過失，短暫地穩定中東的政局及其盟友的關係，但華府一天仍未跳出外交上傳統的思考框架，亦難扭轉美國國運的走向。