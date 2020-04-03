拜登捲全民醫保及#MeToo爭議　暴露民主黨人雙重標準

新冠肺炎在美國疫情持續，紐約州、加州等重鎮皆頒佈嚴厲隔離令，全國經濟生產陷於半癱瘓狀態，就連各界引頸以待之美國總統大選能否如期於年底舉行，亦成疑問。本來如火如荼之民主黨初選亦停滯下來。自3月17日亞利桑那、佛羅里達、伊利諾三州舉行初選後，其後各州初選因疫情而悉數押後，已有半個月未有任何初選。至於將於4月7日舉行之威斯康辛州初選，於疫情肆虐下有多少選民願意投票令人懷疑。其中一名參選人聯邦參議員桑德斯便提議押後初選，其對手前副總統拜登則未有表態。

按目前選情，拜登贏得過半黨代表票，在民調亦保持領先桑德斯雙位數百份點，民主黨之總統提名已是囊中之物。不過桑德斯力排眾議不願棄選，認為疫情恰好是全國選民探討公共政策之良機，務求迫使拜登及黨內大佬採取更進取之紓困措施，救濟因疫情而沒法上班甚至失業的勞工階層。桑德斯提出應為所有家庭每月發放2,000美元之類似全民基本收入方案，又力銷其全民醫保方案，指此疫情恰好反映所有國民不論貧富應有權利得到治療。

另一邊廂，拜登團隊明顯落後於形勢，消失於公眾視野多周，連自由派媒體都質問他究竟去了哪裏。其抗疫方案亦乏善足陳，一直跟隨點評特朗普政府及國會民主黨人之政策，未有擔當於前線領導角色。拜登被問到會否支持全民醫保時，亦重申其月多前立場，稱會反對方案，有如隱匿於特拉華州老家地窖中，不知世界已經歷翻天覆地變化，成為不知有漢、無論魏晉之桃花源人。

一度是拜登的其中一個溫和派對手，賀錦麗如今已轉而為拜登站台。（路透社）

事實上，全民醫保仍是此場選舉中最關鍵之議題，盛傳為拜登副總統人選，曾參選初選之聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）主張應豁免國民檢測及醫治新冠病毒之費用，遭桑德斯新聞秘書葛格（Briahna Joy Gray）詰問因癌症及糖尿病而死之窮人又如何。這引來社交媒體極大反應，兩方陣營更是唇槍舌劍，足見此議題受關注程度。

MeToo指控有政治目的？

另一宗逐漸浮現之醜聞，是一名多年於拜登參議員辦公室之員工瑞達（Tara Reade）接受獨立媒體訪問，聲稱自己於1993年曾遭拜登性侵。瑞達更稱曾向支援#MeToo受害者之「到此為止」（Time's Up）法律行動基金求助，卻因為受指控者為拜登，基金擔心施援會令非牟利團體身份被質疑而拒絕。「到此為止」之公關公司執董恰好為拜登競選團隊之資深顧問。

拜登之#MeToo醜聞於網絡上引起軒然大波，拜登支持者紛紛稱瑞達被俄羅斯收買，又誤將其當作一名曾上過電視節目稱自己迷戀俄羅斯總統普京，名叫珍尼花之女子，稱其精神失常。瑞達亦被指因受過丈夫家暴而改名，因此其說法極有可疑。不少拜登支持者認為，瑞達不遲不早，偏要在此時現身指控拜登，有不可告人之政治目的。

這些針對瑞達之陰謀論似曾相識，與2018年卡瓦諾（Brett Kavanaugh）接受最高法院法官任命前身陷之#MeToo醜聞如出一轍。當時大學教授福特（Christine Blasey Ford）突然現身稱多年前高中時期曾被卡瓦諾性侵，共和黨支持者大肆攻擊福特，與今天民主黨支持者攻擊瑞達之理由甚為相似。共和黨支持者稱福特的指控來得「不遲不早」，質疑她被民主黨收買捏造性侵指控，以拉垮卡瓦諾擔任最高法院法官之任命。

卡瓦諾性侵醜聞：參議院表決卡瓦諾的最高法院大法官提名。（路透社）

「可怕喬叔叔」

當時民主黨支持者以「相信女人」為福特辯護，稱受身心重大打擊之女子如此挺身而出需要極大勇氣，面臨公眾評頭品足及以極盡難聽之話攻擊，而且要憶述往事毫不容易，很可能為自己帶來二次傷害，因此合理疑點利益應歸於受害女子，至少給予其空間申述。民主黨支持者又對為卡瓦諾保駕護航之共和黨人極為憤怒，稱其為了政治利益而包庇性侵者，道德卑劣。

然而不及兩年，這批聲稱維護女權之民主黨支持者竟對「相信女人」等言論忘得一乾二淨，掉轉槍頭成為當初其鞭撻之共和黨支持者，極力以陰謀論將涉嫌受害女性污名化。主流媒體對此更加幾乎絕口不提，似乎要將其冷處理直至公眾所遺忘。然而拜登對女士毛手毛腳已非甚麼新聞，有網民發現拜登經常緊貼於女士身後嗅其頭髮，而大多女性面露驚恐之情，網民因戲而稱拜登為「可怕喬叔叔」（Creepy Uncle Joe），甚至連特朗普亦多番對之調侃。

全民醫保及性侵指控暴露了民主黨人雙重標準，而當年猛攻希拉里為表裏不一之騙徒而勝選的特朗普，對揭露華盛頓政客及政治正確之虛偽本質游刃有餘。特朗普於上屆大選承諾推行一套「改良」之醫保制度，四年來雖然只聞其聲不見其影，然而在疫情肆虐下，他與部份共和黨人亦跟民主黨鬥撒金錢支援基層。拜登於醫保立場上不動如山，對於反覆多變，致力爭取白人基層選民之特朗普來說或許打個正着。而拜登之性侵指控現時雖被主流媒體無視，在大選時會否成為引爆之計時炸彈亦難以預料。在抗疫戰之「聚旗效應」下，特朗普民望屢創新高，年底大選鹿死誰手仍然言之過早。