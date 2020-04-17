消防處新處長任重道遠

消防處處長李建日即將退休，副處長梁偉雄將於周六（18日）接棒上任。本港去年爆發反修例風波，社會撕裂、對立程度前所未有，政府紀律部隊亦直捲其中，政見使市民對消防員、救護員等的期望、要求開始轉變。在動盪時代如何帶領消防處繼續實踐救急扶危的本分，新處長面對的挑戰實在不小。

消防處長換屆，梁偉雄作為候任者不乏「話題」。在去年尾消防及救護學院的內部講座中，梁偉雄在談及反修例事件時，指出有部份人的違法行為嚴重破壞法治和社會安寧，並用「曱甴」形容「這些罔顧法紀的暴徒」，事件惹來爭議。梁偉雄近日再回應有關說法，重申有關言論只出現於非公開場合，而且當時只是有感而發，曝光後亦無隱瞞否認，更強調相較其言論，譴責「暴徒」應為重點。

消防處處長李建日將退休，在卸任前會見傳媒。（鄭秋玲攝）

處長須政治敏感度

譴責暴力當然是恰當之舉，但以「曱甴」般具侮辱成份的字詞稱呼示威者，說法絕非合適，尤其梁偉雄作為紀律部隊高層。即如警察員佐級協會主席林志偉曾以曱甴比喻示威者，警方亦承認並不恰當。

梁偉雄辯稱，有關言論並非使用於公眾場合，惟即使在內部講座中，梁偉雄作為消防處高層亦不應使用此種字眼。社會政治氣氛濃厚，個人持有鮮明的政治立場並非奇事，但公務員理應恪守政治中立，不要令人擔心其在執行職務時偏袒任何一方。梁偉雄強調，不論政見立場為何，都會確保部門履行到法定職責，絕不會影響人員工作，亦不會「見死不救」。候任處長有此承諾，自然教人期許。

秉持專業 考驗智慧

一場反修例風波，社會隨即變樣，除了不同政見的陣營變得更壁壘分明，社會亦變得更為泛政治化，紀律部隊的工作亦不例外。雖說消防處未如警隊般成為政治衝突的風眼，其工作始終難逃被政治目光所審視。有趣的是，消防隊及救護員工作的所獲的評價可謂時好時壞，一方面他們盡忠職守、有效前往示威現場救助有需要市民，獲遊行人群「分紅海」式的配合、甚至不絕的歡迎掌聲，另一方面燃燒彈漸被應用於示威場面，消防員救火、清除路障等工作同時遭黃、藍營支持者批評，既被「黃絲」認為阻礙堵路，同時亦有被「藍絲」質疑未有盡忠職守、在執行職務上嘆慢板，形同協助「暴徒」行為。這些指控將增加消防、救護工作的壓力。

然而，消防處的使命從來都是「救災扶危，為民解困」，前線消防員及救護員於示威場面的行動須基於專業判斷，既非為獲取市民掌聲，亦不應因坊間批評而有所動搖。反修例風波雖然「暫緩」，但可料將不會輕易平息，意味消防、救護工作只會繼續面對此般挑戰。消防處未來能否抵住壓力，繼續秉持專業精神，均考驗梁偉雄的智慧與手腕。

前人手段值得參考

如何應付泛政治化時代下的挑戰，即將卸任消防處長的李建日過往做法相當值得參考。去年8月31日，警方於太子站的執法惹來重重質疑，同日消防處未能及時入站救助傷者、甚至處方多日行動紀錄有所修改等，同樣受到坊間所批評。消防處毅然於9月安排兩次記者會回應爭議，李建日更稱當日讓記者「提問到無嘢問為止」，其做法獲社會認同、讚許，可見回應市民質疑、批評，開誠布公始為最佳辦法，梁偉雄值得學習前人智慧。