警隊爭取支持　秉持專業是關鍵

日前，警務處處長鄧炳強等警隊高層出席飯局，與藝人言談甚歡，引起社會關注。毋庸置疑，警察在休班期間的聯誼乃私人活動，合情合理。然而，警隊正致力挽回反修例風波中受損的警隊形象，此際的言行自然更惹人關注。警方管理層於席間的豪言壯語，亦容易令人認為有失警隊專業及不偏不倚的形象。

飯局的部份片段日前廣傳網絡，鄧炳強向同席藝人「派高帽」，例如稱區議會質詢時表現好，因為有聽過曾志偉節目，又稱從在席藝人的警察角色學當警察。此外，他還誇下海口，願意為在席藝人「赴湯蹈火，在所不辭」。

的確，不少人是因為受電影電視角色薰陶而投考警察，處長在飯局自謙和說客套話，亦無傷大雅。言論本身不是甚麼大錯，但對於警隊形象，客觀效果上是不好的。例如警察為專業紀律部隊，執勤的關鍵是學堂訓練和執勤達標，此等客套話可能給人自貶身價之印象。再者，處長豪言壯語說「赴湯蹈火」，也是不夠謹慎，因為警察應保持不徇私的形象，萬一令人以為他們會偏幫藝人，對警隊百害無利。

警隊須比白更白

當然，這些只是關上門的言論，原本無意公開。警方也回覆指飯局乃私人活動，不涉公帑。然而，即使關上門也好，場內也有不少藝人，亦有商界人士，警隊高層始終應該謹言慎行。市民對於包括紀律部隊在內的部份職業要求更高，也是在所難免。警隊管理層既然處高位，掌握公權力，自然責任更大。

外界關注處長席間言論，部份或許因為對警隊執法不滿意，即有舊怨在前，但即使如此，警隊高層當晚也有一件事的確明顯有問題，就是酒樓飯局中有人違法吸煙。警隊執勤期間有權檢控違例吸煙者，縱使在席警員正值休班，但社會一般期望休班警員也不會對違法行為視若無睹。再者，新型肺炎肆虐之際，政府多次呼籲減少社交活動，聯誼飯局或應酬其實也宜減少。

無負世界優秀警隊之名

飯局影片引起社會反響，傳媒追問飯局細節，公共關係科的回答未能令公眾完全釋疑。鄧炳強過去曾稱讚警隊在世上「都算是其中一支最優秀的隊伍」，在反修例風波中表現硬淨，迅速果斷拘捕違法者。既然如此，他和同袍就應優秀到底，不論執勤還是下班，亦要保持專業形象。