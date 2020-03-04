重建警民關係　不能只靠「訓斥」

去年爆發的反修例風波，警方執法不無爭議，警民關係更因此跌至冰點。警務處長鄧炳強周一（2日）向傳媒交代去年罪案情況，提及對涉不當行為的警員處以「訓斥」。但對於個別問題嚴重的警員，若只「訓斥」而沒有跟進處分，不但過於寬鬆，亦無助修補警民關係，作為警隊之首的鄧炳強理應謹慎處理。

警務處長周一向傳媒交代，指出迄2月20日為止，投訴警察課共接到1,639宗與反修例事件有關的投訴，其中541宗為須匯報個案，警方已完成調查有125宗，並已將建議交監警會。其中，警方就21宗警員涉不當行為的事件「訓斥」相關警員，包括去年11月交通警以電單車衝向人群，及兩名警員向直播鏡頭展示記者身分證。此外，他亦指有4宗個案已展開紀律覆檢，惟未有披露詳情，例如有否警員受到較嚴重的處分。

鄧炳強表示，截至上星期，投訴警察課收到1639宗與反修例相關的投訴個案。（陳蕾蕾攝）

警方只「訓斥」違規警員？

長達九個月的風波，警民經歷連場衝突，示威者行為固然愈見激進，必須嚴正執法，但警方部分執法過程也不無爭議，亦收到大量市民投訴。警方指出迄今因為反修例風波被捕人士數字已破7,000人，至於警員則未有任何人面對法律起訴，社會自然質疑紀律處分、刑事投訴等機制是否乏力。

要知道個別警員執法是否越矩，最好的做法始終需要嚴謹的調查方能定斷，這正是各界倡議政府從速設立獨立調查委員會還原衝突真相的主因。然而政府一直堅拒為之，並呼籲社會按「行之有效」的監警機制監察警隊執法，惟監警機制弊病不少，諸如「自己人查自己人」及調查權力有限等，種種因素串連一起，未有警員面臨嚴重處分、甚至法律訴訟，實難以說服公眾。更何況，監警會過去鬧出專家「跳船」、監警報告無理被「拘起」等問題，更教目前監警機制的公信力雪上加霜。

在政府成立獨立委員會或改革監警機制前，警隊更加應該嚴以律己，這亦為回應公眾質疑的最佳方法。然而警隊只對21宗涉行為不當的警員作出「訓斥」，卻是加深市民眼中的「不公」。姑且撇除須作訓斥宗數多寡問題不說，以訓斥作為糾正警員越軌的做法本身已教人費解。據《警察（紀律）條例》，警方的紀律處分，由輕微至嚴重懲處依次分為警誡、譴責、嚴厲譴責、沒收不多於1個月的薪金、降級、立即辭職、迫令退休及革職，訓斥並不在其中。雖然，有警方消息人士解釋主動訴實為嚴重處分，因為警員升遷受之影響，然而警隊之大，單以影響升遷來勸阻警員（特別是已身在高位的警員）控制蓄意傷人明顯無力。再者，若然不展開嚴謹的調查，單以不甚客觀的「訓斥」作懲治，實難言有嚴以律己之效。

只許鄧官幽默 不許港台風趣？

不但是紀律處分的問題上有寬鬆之嫌，作為警隊之首的鄧炳強，回應自己早前出席「明星飯局」，以及有關自己跟藝人「學做警察」言論的疑問，只輕描淡寫，形容自己以比較幽默和客氣的方法表達，反指有人卻「如獲至寶」、似發現天大醜聞，甚至形容為「小題大做」。然而，社會希望警隊待己從嚴、高於基本要求，正因為對於警隊有較高的期望，認為其應秉持專業形象。警隊管理層應明白言行謹慎乃其職責所在，而非不加反省，只怪責批評者故作誇張。

上個月網上有片段流出，鄧炳強出席明星足球隊的飯局。（網上影片截圖）

在鄧炳強以「幽默」回應爭議後，不少市民提及港台節目《頭條新聞》早前以嘻笑怒罵的方式諷刺警隊執法，卻遭警方去信批評顛倒是非，刻意分化政府部門同心抗疫的工作。既然鄧炳強容許自己幽默，為何不能容忍他人的風趣？任何人若然嚴人寬己，只怕很難取得公信力。在此警民關係破裂之際，警隊高層更應深思，除了秉持專業的執法水準外，如何方能修補與社會的關係。