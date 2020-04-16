【新冠肺炎】病毒致文在寅的選舉祝福？

縱然韓國仍未罷脫新冠肺炎的威脅，但疫情無阻國會選舉在周三（15日）順利舉行，而投票率更創下1992年來的紀錄新高66.2%。按各大票站的調查顯示，現任總統文在寅帶領的共同民主黨將取得壓倒性優勢，可望取得逾半數議席，文在寅拿下餘下任期的施政主導權，足可反映選民對其抗疫政策投下信心一票。

韓國國會選舉在周三（4月15日）順利舉行（AP）。

為減低交叉感染的機會，韓國當局在國會選舉中嚴陣以待，設立不少特別措施，如要求選民進入票站時戴上口罩和手套、排隊時最少保持一米距離、另外又批准居家隔離但無病徵的選民，在票站關閉後投票等。儘管額外耗費不菲，惟此不但成為各國在疫情中舉辦選舉的借鏡，同時亦顯示出文在寅政府的防疫工作全面，確實可讓民眾安心出門投票。

韓國後續反應優勝

儘管韓國與伊朗同為全球首批爆發新冠肺炎的國家，但當局後續反應無疑優於歐美諸國，才能將總感染人數暫時維持在約一萬。自1月20日檢測到首例後，文在寅不但沒有將精力用於尋找政治問責的代罪羔羊，或嘗試阻止資訊流通，反而在一周內結合醫療和製藥公司之力，開始生產和測試病毒檢測試劑盒，並於2月23日，即大邱市新天地教會出現大規模感染不久後，決定上調預警至最高級別。反觀，與韓國同日出現首宗個案的美國，則要3月中旬才發布緊急狀態令，其反應約比前者慢三個星期。

韓國也不像本港政府般諸多推搪，願意在非常時期打破自由市場的規律，出手統籌口罩供應。首爾不但早於1月下旬，主動為高危的工作場所提供逾70萬個口罩，同時也出手解決口罩荒的難題。如當局二月下旬宣布，將從海外購入大批KF-94口罩，並以折扣價分發給藥房出售。除此之外，首爾3月上旬亦出手購買八成國產口罩，優先分配給醫療人員，同時另設價格上限和配給制度，杜絕囤積居奇。相比之下，特區政府確是望塵莫及。

可輸出成功經驗

不過韓國在防疫的供獻亦非止於國內層面。例如，在錄得首個案例後一個月，該國的衛生官員已構想和製造出「車道檢測」（Drive-thru）系統，不但可讓驗測人員和潛在患者保持社交距離，提升了驗測效率，並成為他國借鏡的防疫概念。在恆有餘力之時，文在寅亦有接受特朗普的請求，分批向美國出口合共60萬件試劑盒，一盡國際社會的道義責任。

誠然，文在寅政府在抗疫工作初期，由於口罩不足、醫護人手短缺和封關等問題，亦有惹起國內不少批評，但縱觀全球政府的表現，無一不是措手不及，後續的反應才是決定成敗的關鍵。韓國是次迅速的反應，一方面可歸因於2015年中東呼吸綜合症的防疫經驗和教訓；另一方面，文在寅政府不卑不亢的抗疫態度，不但沒有浪費時間和精力，試圖撇清疫情在本土蔓延的政治責任，反而更嘗試超前病毒的傳播速度，着手解決民眾所急之事。

縱然疫情尚未完結，但近月韓國的防疫工作不但已成為值得參考的案例，同時亦能向他國伸出援手，一解他人燃眉之急，民眾自會投下信心一票。