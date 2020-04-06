【新冠肺炎】英女王罕有全國講話　危難中的發言何用？

英國的新冠肺炎迄今未見緩和，女王伊利沙伯二世於當地周日（5日）晚上發表特別電視講話，勉勵國民在逆境中迎難而上，樂觀面對疫情。在21世紀民主化國家，王室僅屬傳統和歷史傳承的象徵，實質角色似有還無，但在疫情嚴峻、個人交際斷裂之際，英國君主此際嘗試打破彌漫社會的憂愁氣氛，團結民眾齊心抗疫，無疑說明了疫情當前超越日常政治的需要。

在伊利沙伯二世發表講話前，新冠肺炎已在英國造成4,934人死亡，單日新增死亡人數更達六百餘人。現年71歲的查爾斯王子及首相約翰遜皆成為確診病例之一，約翰遜的懷孕女友西蒙茲亦現病徵。在國家陷於水深火熱之際，英女王在98歲的菲臘親王陪同下，周一在溫莎堡發表全國特別講話，鼓勵國民憑着「自律、沉着和善的決心」，迎接疫情的挑戰和破壞，並藉此感謝前線工作人員的付出，強調同心抗疫的重要性，以表對防疫工作的樂觀。

英女王第五次特別講話

除了例行聖誕文告，英女王在位68年間，僅有第五次特別講話。在此之前的四次場合分別為1991年英國加入第一次海灣戰爭、1997年戴安娜王妃葬禮前夜、2002年母親伊麗莎白王太后葬禮前夜，以及即位60周年的「鑽禧」慶典，可見英國君主的低調和沉默。

由於英國在17世紀「光榮革命」後，君主的絕對統治權已轉讓至議會，王室的存在僅成了國家象徵，沒有實際權力，更不容在黨派政治鬥爭發聲，以免予人干政的解讀。 梁啟超亦曾在《新中國建設問題》中，描述「虛戴君主之共和政體，英國是也⋯⋯淺人驟聞之，或且訝為不詞，不知英之有王，不過以為裝飾品，無絲毫實權，號為神聖，等於偶像⋯⋯」英女王在位68年間，雖然英國政治危機時有發生，如1956年蘇伊士運河危機，英法兩國與以色列聯手入侵埃及遭美國反制、1970年代國內大罷工，以及2003年伊拉克戰爭等，無一不是使陷入社會撕裂、兩元對立的情況，但其亦沒有介入或表態，見其角色低調而超然。

約翰遜政府權威旁落

可是，新冠肺炎不是一般的政治或管治危機，而是不分黨派、不分階層同須面對的生存難題。故此即使英女王在傳統上必須為「佛系」領袖，其走到台前鼓勵抗疫，嘗試凝聚國家向心力，亦沒有令人反感，甚至獲得廣泛歡迎。英國跟不少國家一樣，早已實施封城令，減少社交接觸，但從不少民眾外出郊遊野餐和聚集可見，民眾現時仍漠視禁令的抗疫態度，有欠同甘共苦的精神。這不但是因為警方執法力度或法規阻嚇力不足，也可能因為民眾早已無視政府的權威，尤其近年英國陷於脫歐爭議，半個政府不認同極惹爭議的約翰遜。

縱然王室多年來屢現醜聞，如查理斯王子的婚姻問題、哈里王子與梅根「離家出走」及安德魯王子的性醜聞等，令王室有如民眾茶餘飯後的八卦對象，但對女王的反對率迄今仍維持在一成，遠低於首相約翰遜的47%。可見王室雖然逐步被揭穿「神聖」面紗下的人性，但在英女王長期穩定的正面形象維繫下仍然獲得肯定，限制了社會上的反王室共和勢力。

英女王在此次全國演說中，內容亦相當溫和，撇開了所有的爭議。「我們國家的生活遭遇破壞，這種破壞使一些人感到悲傷，許多人遭遇經濟困難，並給我們每一個人的日常生活帶來了巨大變化……他們（醫護人員）無私地履行日常職責來幫助我們所有人，感激你們辛勤的付出，讓我們離回歸正常生活更近了一步。」當沒有民主選舉認受性的英國君主，也能起穩定社會之用，既反映出此次危機超越日常政治、近乎戰爭般須全國上下團結，也折射出約翰遜政府權威旁落、缺乏領導力。