沙中綫通車卻使東鐵更擠迫？

為解決沙中綫過海段通車後的地形限制，東鐵綫將於本年中起，逐步改行九卡列車。可是，港鐵在周四（16日）的記者會中，不但沒有交待車卡數目減少對載客量的影響，亦無承諾將加密班次，僅強調屯馬線全線通車可作分流之用。隨着紅磡至金鐘段預計於2022年首季通車，特區政府和港鐵皆有責任仔細評估上述影響，免得通車後才臨渴掘井，反令出行乘客不便。

沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）料延至2022年首季通車。（資料圖片）

據港鐵車務營運總管黃琨暐所述，由於沙中綫第二期，即紅磡至金鐘段的過海段受地形限制，難以容納現行12卡列車的營運模式，故港鐵於年中更換信號系統後，將逐步改以九卡列車行走。不過，新模式將對載客量和服務水平有何影響，港鐵則無提供數字說明，僅指更換初期往紅磡的列車將盡量維持12卡列車，並認為屯馬線一期（大圍至啟德）能夠分流東鐵綫乘客。

繁忙班次難實現

新信號系統提升後，繁忙時段東鐵綫的班次，可由現時約3分鐘一班，加密至約2分鐘，惟執行上卻未必如此順暢。首先，本年中更換新信號系統後，東鐵綫將以混合車隊模式運作，但由於9卡和12卡列車的車門位置不同，初時或須以人流管制，協助乘客上下車，增添列車停站時間；再者，一如現時荃灣綫和港島綫在繁忙時段的狀況，乘客「衝門」、過度擠迫而無法關門的情況時有發生，即使港鐵已將班次調整至2分鐘一班，惟實際上仍是難以實現。

另外，港鐵每日服務超過500萬乘客人次，其中2017年早上繁忙時段東鐵線最繁忙路段（大圍至九龍塘）每小時單向的乘客量為57,800人，若轉換成每平方米站立4人的載客率，數字更高達94%，接近飽和階段。反之，觀乎疫情前粉嶺、太和、沙田站在繁忙時段的擠迫狀況，上述港鐵代表的言論未免過於樂觀，更遑論將未來人口增幅計算在內。

東鐵載客量飽和

長遠而言，人口增幅同樣亦是不容忽視的因素。據規劃署的人口分布推算顯示，本港總人口在2028年將增至790萬，雖然與2018年的基數745萬人相比，幅度尚算溫和，但增長大多都會落在新界地區，故定會洐生龐大的交通需求。以東鐵沿綫為例，粉嶺和上水新市鎮的人口將由2018年約26萬人，增至2028年約29萬4千人；大埔由約27萬4人增至31萬人餘；而沙田亦由約47萬7千人，增至約49萬。換言之，撇除沙中綫其餘地段，如啟德新發展區的人口增幅，港鐵的新綫開通後能否完全分流東鐵已飽和的載客量，實屬一大疑問。

誠然，沙中綫全線開通無疑為市民帶來多個出行之選，也拉近了新界和市區的距離，惟縮減三節車廂對載客量和服務質量的影響，港鐵和政府迄今皆未有詳細估算，難言已為通車作好準備。此外，為免因技術和人流管制等突發事件影響運作，上述兩部門可考慮在通車初期，準備應變方案，如設置接駁巴士路線，免得通車後才臨渴掘井，以策萬全。