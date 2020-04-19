【新冠肺炎】酒店自願助醫護 政府的承擔在哪裏？

新冠肺炎持續，影響市民各方面生活。在這特殊時期，香港社會患難見真情。先是各社會團體於2月口罩短缺時想盡辦法，為香港人全球搜夠口罩，後有酒店及連鎖店與醫管局合作，支援防疫工作。在這滄海橫流，方顯英雄本色之際，政府又是否做得足夠？

萬寧與醫管局商議後，周三（4月15日）公布，即日起可提供標準藥物取藥服務，即醫管局轄下7間公立醫院的專科門診病人經核實資格後，可在指定的香港萬寧分店取藥。隨著疫情的爆發，社會一方面擔心醫院這類高風險地方求診人數多，會增加傳播感染風險。另一方面，社會也擔心醫療資源日漸短缺，醫管局只能被迫一再減少非緊急和非必要服務的情況下，非緊急服務下的患者治療會受影響。如今萬寧比政府更快地想到了解決辦法，主動挑起部分派藥責任，雖不能說指望這一舉動徹底解決以上兩個問題，但企業以一己之力為社會雪中送炭，盡可能減少到訪醫院的人數和醫院的工作量，也保障了一些非緊急或長期病患者的藥物治療，實在值得肯定。

萬寧周三（4月15日）起提供標準藥物去要服務。(馮家淇攝)

酒店免費接待醫護

另外，九龍貝爾特酒店周四（4月16日）亦宣布，經與醫院管理局商討後，決定為醫院管理局前線醫護提供免費住宿，預計同一時間可服務約300人。醫護人員入住期間，其他住客將獲安排到其他樓層。隨疫情持續，愈來愈多醫護人員需要加入俗稱「dirty team」的前線工作，他們的住宿問題亦是社會困擾已久的問題。畢竟不少前線醫護憂心下班回家後會增加家人的感染風險，只能外出租住。政府雖有「特別租賃津貼」，但早前不少酒店為了不影響其他顧客的入住，拒絕醫護入住，令為香港人前線奮戰的醫護下班後卻未棲身之地煩憂。且疫情之下，不同酒店接待醫護的政策、範圍均有差異，還需前線醫護下火線後仍一一致電查詢，焦頭爛額。

我們自3月起就多次提出由政府統籌、租賃酒店予強制隔離和前線醫護所用，既可以幫酒店業度過行業寒冬，減少相關行業的失業率，亦可解決隔離人士和前線去醫護的居住問題。然而政府始終沒有推行。如今個別酒店卻能體諒醫護和支援人員應付這場史無前例的疫戰的辛勞，在行業寒冬之下仍冀為他們提供最適切的支援及關懷。

新世界集團周四（16日）公布，旗下九龍貝爾特酒店可供提供免費住宿服務。（新世界集團提供）

保就業措施不足

疫情之下，人人自危，但仍有不少企業、市民團結互助，共克時堅。只是，令人感動的社會互助、自救之下，卻令人質疑，政府的承擔何在？其實早在2月，香港口罩緊缺，政府全球採購失敗，CSI口罩交代不清去處，只能靠各個民間團體自救採購時，彭博社就曾發文譏諷香港正逐漸淪為「失敗國家」。

香港當然不是一個國家，彭博社評價香港正出現「失敗國家」的信號，意在指出香港政府在危機面前未能夠提供足夠的公共服務。除了上述的口罩採購、酒店租賃，政府仍有不少抗疫措施皆體現了「失敗國家」的管治不力。比如4月初深圳突然要求跨境貨運司機提供健康證明，政府並無主動溝通和支援措施，需要業界主動聯繫局長陳帆提出訴求。又比如政府推出第二輪防疫抗疫基金，但保就業計劃漏洞多，800億資助可能主要得僱主（尤其大企業）受惠，更忽略了在此之前已經因疫情失業的基層市民。

社會樂見人情味、團結互助，企業出錢，醫護出力，市民減少外出，居家防疫。但政府也須有所作為，展示承擔，方能令社會——特別是經濟困境下受衝擊的市民——走出困境。