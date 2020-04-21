【新冠肺炎】政府對畢業生的就業援助遠遜沙士？

疫情持續，3月份香港失業率已升至4.2%，就業不足率亦升至2.1%。政府特別強調大量青年畢業生在尋求就業機會上有很大困難，故創造職位有迫切需要。然而，如今步入4月下旬，應屆畢業生無不焦慮。縱觀香港政府對畢業生的支援計畫為眾多就業支援中數量最少的，且不僅遜於內地，就連與2003年的港府就業支援對比，也相去甚遠。

政府的第二輪防疫抗疫基金，針對應屆畢業生的就業援助僅為提供逾200個職位。這200個職位涵蓋需要專業或一般技能的工種，如樓宇測量、土地測量及工程的畢業實習計畫，研究員及行政助理。但過往數據顯示，僅八大學士學位的畢業生每年就在2萬人左右，更不用提八大院校中的碩博畢業生、自資院校的畢業生、高級文憑、副學士以及中學畢業生等。政府200個專為應屆畢業生提供的職位實在是杯水車薪。此外，與青年畢業生求職較為相關的支援，則是政府僱用短期青年實習生及調高「展翅青見計劃」津貼。然而，由於實習生與正式就業市場的銜接問題，再加上「展翅青見計劃」 本身的漏洞，早前早已出現報名人數連年下降的趨勢，以使得這兩項稍為間接的計劃對青年畢業生就業市場的幫助受人質疑。

應屆大學畢業生就業前景受社會運動與疫情雙重打擊，但政府的援助卻寥寥可數。（資料圖片）

沙士提供培訓津貼

新冠肺炎全球大流行，各地就業情況均不樂觀，內地政府在這方面的扶持力度遠比香港更大。中國教育部2月28日已宣布將推出特別援助政策。政府又鼓勵企業開設更多的實習崗位，並提供為期3至12個月的政策補貼，同時還會向已畢業卻處於待業狀態的畢業生提供援助，包括直接提供資金，特別是於湖北就讀或湖北籍的畢業生。政府也會對中小微型企業提供特別優惠，凡招聘高校畢業生並願意簽訂一年以上合同的，將會給予一次性的吸納就業補貼。可見，內地政府至少試圖從多個方面緩解畢業生就業困難的問題，相比香港政府僅提供200個應屆生職位的力度要更大。

縱向比較，回看2003年港府面對沙士時，對畢業生的就業支援亦比17年後的今天豐富。當年政府推出為大學畢業生而設的「大學生就業培訓計劃」，僱主聘請大學畢業生及向他們提供在職培訓，就每名受聘的大學生，可獲發放每月2,000元的培訓津貼，企業可享這項津貼半年。其次，政府推出針對青少年的短期就業培訓計劃，涉及藝術、文化、社會、旅遊、環境及康樂等不同範疇，令不同專業、興趣的青少年既可維持基本的生計，也能累積工作經驗。除了前述的專門針對大學畢業生的「大學生就業培訓計劃」，針對一些中學、高級文憑等學歷的畢業生，政府在當年更額外擴展6000個「展翅計畫」的名額，為這些15至19歲的離校生提供更多職前培訓及在職實習。

内地推出多項大學畢業生就業支援措施。（視覺中國）

目前政府雖然強調畢業生在就業上的困難與弱勢，但實際支援有限。勞工及福利局局長羅致光早於去年9月的網誌表示，15至24歲缺乏工作經驗的青少年往往是經濟不景氣時首檔其衝的就業弱勢群體之一，失業率或為整體的三到四倍，需要盡早採取應對措施。但經歷了反修例運動與新冠肺炎後，政府對青少年的就業援助計畫仍寥寥無幾。青年就業困難，不僅是青年個人的事情，更會影響日後社會的勞動力結構，引發社會問題。政府必須重新審視、考慮對青年畢業生的支援規劃。