【新冠肺炎】失業市民福祉　不能因政治因素葬送

政府第二輪千億防疫抗疫基金，經過兩日共20多小時會議，終在上周六（18日）通過，其中建制派全數支持，泛民主派亦幾乎全數反對。對不少市民來說，政府計劃為不可多得的「及時雨」，撥款獲得通過，有利市民福祉。然而政府計劃弊處不少相當清楚，特別拒設失業援助金更是備受批評，諸如建制派也要求政府提供失業援助，政府有需要改善。

千億基金撥款應否通過，泛民建制的取態依然南轅北轍。泛民曾表明政府如不修正方案的原則謬誤，將投下反對票，而建制派則稱方案縱有不足之處，仍會全力支持，並於日後循其他途徑跟進。另外，泛民會議前未有明言拉布，但表明會提出臨時動議，如促請政府設立失業援助金，結果民主派最終共提出20多項臨時動議。建制派「班長」廖長江更批評，防疫抗疫基金撥款是民生項目，泛民議員卻不惜一切搞政治，甚至「玩物喪志」，浪費不少時間。

紓困措施對不少企業及市民來說是「及時雨」，泛民以反對票迫令政府修改計劃，做法無疑是一拍兩散，對整體公眾利益實非好事，做法實在值得商椎。然而，建制派於立場於雖支持部分臨時動議的內容，惟卻全數反對泛民提出的臨時動議，既是棄失業市民於不顧，更是未能執行議員監察政府的職責。

討論失業救濟有何不可？

政府千億防疫計劃未能照顧失業人士，政府堅拒設立失業援助金，只以放寬綜援申請資產上限作小修小補，是為整個「保就業」計劃的一大敗筆。如說千億撥款有所拖延會影響市民利益，對有明顯缺失的計劃照單全收，並倉促通過亦「犧牲」失業市民的福祉，做法一樣不可取。

其實設立失業援助金幾乎為跨黨派的共識，議員們如能放開政治成見，務實討論，縱使議案不具約束力，但其本身也足以有效彰顯民意所在，有助篤促政府改善計劃，更教建制派所稱，日後在議事廳外推動「補漏」措施來得實在。然而建制派卻一致反對所有臨時動議，卻聲稱反對的為處理動議而為動議的內容，無疑教人費解。建制派以對抗姿態反對討論所有動議，同樣與政治化民生項目無異，實在對改善計劃並無益處。

建制派施壓不力

財委會主席陳健波反駁，認為通過臨時動議後須安排議員發言，預計每個臨時動議需要1小時處理，合共需要20小時，質疑「開到下個月都未完。」。但即使議案討論需時，如其本質上有充分的審議價值，相信議會就此多加討論，社會亦能諒解。更何況，建制派可以選擇性就失業援助金般爭議性較少的動議先作討論，所需的時間亦只是寥寥數小時，建制派有何理由拒絕為之？

更甚者，建制派無心就設失業援助金向政府施壓，卻只關心失業綜援的「包裝」般無關痛癢的問題，議事質素無疑較人失望。建制派陳凱欣引用其委託智庫的民調，指出約六成受訪失業者認為自己未受助於第二輪抗疫基金，惟卻「不想」申請綜援，憂慮失業綜援所致的觀感問題，而民建聯鄭泳舜更質詢政府可否為失業綜援正名，政務司長張建宗就此回應有關「說法、包裝會」可做好點。

但失業綜援的問題從來不在於命名之上，而是政府根本不能以此在疫情下向失業人士提供穩健保障。綜援設計本來是為社會上最底層、弱勢人士提供有限援助，不論其資產要求、甚至援助金額均相當苛刻，然而疫情波及各行各業、各個階層，即使放寬資產要求，其為失業人士提供的援助均是杯水車薪，無論政府如何包裝，實在未能妥善照顧失業人士需要。建制議員關心失業綜援命名問題，理應更費心力做好其議員的職能，監察、推動政府設立失業救濟金。