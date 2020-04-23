美國抗疫紓困措施盡益大企業　香港會否重蹈覆轍？

美國新型冠狀病毒疫情肆虐，全國各地政府頒佈不同之居家及停市令，經濟生產陷於停頓。對此低收入勞工及中小企收入首當其衝，面臨失業及倒閉。為援助此批勞工及企業，美國聯邦政府月初推出總值3,490億美元之「薪資保障計劃」（Paycheck Protection Program，PPP），以1%之低息貸款支援擁500名員工或以下中小企應付員工薪金、租金、貸款、水電煤等支出。計劃推出短短13日便宣布乾塘。本來計劃受到歡迎該值得高興，然而當公眾得悉申請企業之內容，可謂全國震怒。

計劃令人側目之處，在於不少本來用以資助中小企之資助，最終竟然落入大企業手中。獲得1,000萬美元貸款之大型跨國快餐連鎖店Shake Shack便成為眾矢之的。Shake Shack於紐約證交所掛牌之，市值達17億美元，日前也已經透過供股籌得了1.5億美元，根本不愁會在此疫潮中破產，卻跟其他中小企爭奪政府資助，食相甚為難看。市值2.25億美元之高檔牛排餐廳集團Ruth's更借計劃對受疫情打撃最嚴重之飲食及酒店業豁免，比Shake Shack獲取多一倍合計總值2,000萬美元資助，成為所有企業之冠。

2004年Hot Dog Cart變成正正經經的食店「Shake Shack」意即奶昔小屋，僅有40平方尺。（Shake Shack提供）

資助集中於小撮企業

至於其他不少企業如汽車公司Nikola Motor背後受投資管理巨企富達投資及避險基金公司ValueAct資本之財力支持，更僅於上月初才公佈與空殼公司VectoIQ之合併計劃，也獲得PPP之400萬美元資助。煤礦企業Hallador Energy亦剛於上月解僱60名員工，亦依然得到1,000萬美元貸款。生物科技公司Athersys剛於周一（20日）公開招股，其市值更於今年升逾一倍，亦仍然獲得政府之100萬美元撥款。據《金融時報》分析，共有83間上市企業共借得3,300萬美元，平均每間企業得到400萬，比所有企業20萬之平均金額高出20倍之多。

本來為援助中小企之計劃度過難關最終卻走形變樣，淪為大企業的免費自助午餐，眾多身處水深火熱之小企業、非牟利組織、自僱人士卻登其門而不入，自然引起輿論強烈反彈。加上本來PPP在內，總值二萬億美元之新型冠狀病毒援助救濟和經濟安全法案（CARES Act）中，便有另一項針對中型企業以上，總值5,000億美元之紓困方案。大企業跟中小企爭奪PPP之援助，根本講不過去。加上此次透過PPP取得借貸之企業，不少皆為金融巨擘摩根大通之客戶，令人質疑肥水是否最終又流向華爾街孖沙的荷包。

Shake Shack在眾怒難犯之下，亦不得不宣佈將歸還其1,000萬美元貸款，辯稱未有預料如此多企業申請援助。Shake Shack主動還錢之舉動或許為其公關災難止蝕，但至今仍未有得到其他大企業跟隨。總統特朗普聲言會要求該批大企業還錢，財長姆努欽亦警告濫用撥款者將遭嚴懲。朝野兩黨亦要求於下一輪3,000億美元之撥款中，加設更多追加條款以防重蹈覆轍。申請者先到先得方式或可令大企業捷足先登，改變機制是否可行？抑或改用參議員桑德斯之主張，由政府向所有受疫情打撃之企業統一發放貸款？

港府早前推出第二輪防疫抗疫基金，亦有「保就業」計劃，支援各行各業打工仔。（資料圖片/余俊亮攝）

港府資助誰受惠？

美國PPP之前車可鑑，特區政府早於美國聯邦政府前便推出兩輪合共2,875億元之防疫抗疫基金，不少大企業及上市公司如時富金融服務集團、實惠集團、莊臣清潔公司、中原集團等或有意申請。然而此批大企業中，不少為上市公司根本未有嚴重之財困問題，部份如莊臣者受疫情打撃根本不大，還有中原集團主席施永青更稱一定會申請資助，並稱「政府無話過賺唔可以申請，如果賺唔可申請，即變相懲罰做得好的公司。」此思維根本跟防疫抗疫基金之初衷背道而馳，甚或予人濫用資助之感。

政府此2,875億公帑要用得其所，貸款之對象應分緩急先後，對症下藥。例如政府何以確認申請貸款之企業沒有裁員或迫員工放無薪假，何以將或不合條件之自僱人士皆納入援助範圍之內，如何審查、確認、追究濫用機制之企業等細節，亦應有一套完整、公開、可行之準則，以免爆出步上美國明益大企業，排擠中小企之醜聞後塵。目前800億工資津貼的條件不包括禁止無薪假安排，而且只以3月份僱員總人數作「對數」，難以保證企業可獲取過於所需之資助，種種漏洞已引來社會怨言，香港政府實須及早公佈改善機制。