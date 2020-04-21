冷待黎民於水火　高官惻隱心何在

4月8日，特區政府宣布動用800億資助企業支薪；4月18日，立法會財委會通過撥款。如今已是4月下旬，計劃仍然沒有具體細節，不少企業選擇在5月繼續安排員工放無薪假，大量市民又一個月折扣支薪，甚至零收入。面對此景，特首林鄭月娥及勞工及福利局局長羅致光能安寢嗎？

1月31日，富豪酒店集團宣布因為疫情影響，員工在2月須放四天無薪假；2月5日，國泰航空表示，鼓勵所有員工於3月至6月期間放三周的無薪假，為企業保存營運資金；2月14日，莎莎宣布後勤員工減薪兩至六成，前線員工則放12天至18天無薪假；2月27日，海洋公園向約2000名員工發信，公布3月1日起員工按職位每月放四至八天無薪假……

不用再數下去，大家也有目共睹，早在2月已經大量市民被放無薪假，收入頓失。無薪假在要法例上屬於灰色地帶，但在此市道下，當僱主提出要求，試問哪些僱員敢不同意？工聯會於4月中旬訪問2一,225人，31%受訪者被放無薪假，一半人減薪。據傳媒報道，有酒樓員工自2月10日起放無薪假，至4月下旬仍未完結。

政府於4月8日公布「保就業計劃」，顯然已經來得很晚。由2月至4月，不少市民已經被放無薪假達三個月。即使有一定的資金應急，但收入頓失多時，生活可能已捉襟見肘。

姍姍來遲的「保就業」

政府的「保就業計劃」姍姍來遲，也算了，更重要的是其計劃仍不是急市民所急。計劃公布兩星期，立法會財委會也通過了撥款，仍然沒有申請方法，也沒有申請日期，外界只知第一筆補貼不遲於6月底發放。職工盟表示，在財委會通過撥款翌日已收到求助，被安排「自願」減薪達一半，職工盟主席吳敏兒直斥計劃只是「保職位，不保人工」。

這個為期六個月的工資津貼，本已漏洞眾多，令人憂慮受惠的只為僱主，僱員難以受惠。更令人費解的是，按照政府於4月20日的公布，第一期工資補貼為6月至8月。就當「保就業計劃」於4月8日才公布，政府無法保障市民在4月的飯碗，但政府於6月底才發放第一筆補貼，資助6月至8月工資，相當於放棄了市民在5月份的生計。早一個月、晚一個月，對於高官來說可能差別不大，但對於那些已放無薪假近三個月的市民來說，在4月下旬被要求下個月續放無薪假，是什麼感受？自願減薪一成的特首林鄭月娥、局長羅致光，真的明白市民所需嗎？

竟等到6月才資助僱主

再者，補貼工資的時間不只是早晚問題，更關乎資助是在補貼僱主，抑或真正令僱員受惠。過去三個月市面蕭條，打擊商戶生計，政府在這段時間任由僱員被放無薪假。相反，到了6月，僱主已經以無薪假的方式省卻了數個月薪金支出，同時生意亦有望隨疫情減弱而恢復，但政府在那時起反而替僱主支薪，為他們省下開支。得出的結果是，在最重創的時候由僱員蒙受損失，在生意逐漸恢復時由僱主獲得補貼。

由此可見，問題遠非只是政府的辦事效率，更關乎市民的生計和生活，甚至公義原則。事實上，對於計劃如何能更保障僱員利益，自4月8日公布以來，坊間之建議不計其數。因此，當局應該盡快（例如在今星期內）公布更多計劃詳情，甚至將整個計劃提前一個月生效，即規定申請企業在5月至10月的資助期內，不能裁員，並增加不能放無薪假的條件。

禁止申請者放無薪假

只要政府將資助期定於5月開始，並承諾在5月底發放資助，企業根本沒有任何理據再安排僱員放無薪假。市民下個月何去何從，就看官員的決心。

至於市民在過去三個月已承受之損失，政府亦可向立法會申請撥款，設立有時限的臨時救濟金。舉例說，市民只要證明其於2月至10月之內被裁員或持續放無薪假，政府可向他們發放一定金額。這不是目前的失業綜援，而是真正為民所急、幫助市民紓困的基金，是政府應有之義。就此，社會只問政府一句：你為何不肯做？