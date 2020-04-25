【新冠肺炎】陳肇始應針對防疫速度及資訊公佈下藥

香港新冠肺炎疫情持續約三個月， 政府屢遭批評「擠牙膏」式慢應對。食物及衞生局局長陳肇始接受報章專訪時解釋，政府應變並非「慢了」，而只是「慢了告知他人政府已進行的工作」。

陳肇始的辯解似乎難以成理。例如食肆、酒吧限制令是在香港確診人數的高峰期發生後才實施，確診人數和入境人數都大幅下降後，政府才使用酒店檢疫，這都顯示防疫措施落後於需要。

而即便退一步來說，若政府只是告知得慢，其實也等如是防疫慢了。溝通資訊傳遞的速度，必然會影響社會的反應，繼而影響防疫工作的快慢。只有當人人都有良好的公共衛生防疫資訊和意識，才能築起社會的防疫鏈。比如暫停食肆，酒店防疫，又或是強制限聚令，鼓勵市民多洗手等，都是醫療以外的重要社會防疫措施。它們的效果與資訊交流的暢通不無關係，繼而影響整體的防疫成功與否。

政府徵用富豪東方酒店，並無做好事先溝通工作，引起混亂。（資料圖片/梁鵬攝）

政府要長期作戰

而政府顯然資訊發佈方面有很大的提升空間。比如是否應戴口罩的問題上，林鄭月娥在2月發表公務員在非必要場合不應配戴口罩造成浪費的言論。政府官員的言論自然會影響部分市民對疫情訊息的判斷，給集體防疫帶來混亂。又比如民間一直呼籲政府採用酒店隔離，政府多次拒絕，但4月卻在沒有絲毫溝通的情況下選擇富豪東方酒店實行隔離檢疫，不僅造成安排混亂，亦可能令社會懷疑是否疫情趨勢有變。顯然，溝通緩慢有力，防疫工作就會受阻。所以防疫及時，只是溝通不到位是難以說通的。

陳肇始周五（4月24日）稱，疫情或難短時間受控，這種特殊狀態或將成為新常態。那麼早前特殊狀態下，政府在溝通、措施規範上多有混亂，現在這種特殊情況或成為新常態，政府是否做好了準備？陳肇始雖然承認了政府在溝通工作上的緩慢、失誤，但日後是否亦有方案予以改進？政府必須意識到，防疫戰不僅是醫療前線的戰鬥，更是資訊戰，培養全民的防疫意識，良好的防疫策略與措施的溝通理解，都至關重要。否則，全民抗疫成為新常態後，只會漏洞愈加頻繁，官民互信愈低。