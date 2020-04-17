【新冠肺炎】疫情可能持續兩年　你感到麻木了嗎？

新型冠狀病毒疫情持續，近日本港新增確診人數雖有緩和跡象，但面對未來疫情始終不宜過度樂觀。哈佛大學研究人員周二（14日）在《科學》期刊發文指出，全球可能需要反覆推行一定程度的「社交隔離」措施直至2022年，防止病毒大規模爆發，避免醫療系統超出負荷。

目前不過3個多月時間，已令不少市民叫苦連天——不能聚餐、不能喝酒、不能與朋友聚會。（資料圖片／李澤彤攝）

疫症勢成持久戰 「抗疫疲勞」成隱憂

哈佛研究團隊利用美國數據，模擬疫症在未來5年的傳播狀況，預料在新的治療方法或疫苗面世之前，尚須繼續保持社交距離，而一波疫情受控之後，直至2024年仍須監察傳播情況，病毒有可能在幾年之後「東山再起」。本港自1月第一波爆發起計，目前不過三個多月時間，已令不少市民叫苦連天——不能聚餐、不能喝酒、不能與朋友聚會——當下使人沉悶的生活模式未來可能要以年計算，市民心理能否捱過疫情，成為了抗疫關鍵。

長時間高度緊張的防疫措施，有可能令市民出現「抗疫疲勞」，例如從本港第一波與第二波爆發後的應對態度不同，便見政府必須保持政治智慧，掌握措施鬆緊。在本港經過武漢湧港的第一波疫情後，誠如2003年台灣SARS的時任疾管局局長蘇益仁教授指出，當時社會及醫療系統反應迅速，以防堵方法應對武漢來港患者。而政府隨之宣布在家工作，關閉康文署轄下場所，直至3月11日時再度重開前，仍有不少企業跟隨，讓僱員留在家中。

直到疫情範圍由武漢開始演變成全球大流行，外地患者回港，本港出現第二波爆發，本港確診人數由3月25日開始限制入境起的407人急增至周四（16日）的1,018人，但政府仍以分批形式讓員工上班，政府有限度運作，連行山、聚餐、酒吧等活動，參與人數亦在兩波疫情之間出現「報復性反彈」。從兩波爆發的嚴重程度以及應對態度看來，第二波爆發縱然比第一波嚴重，但防疫警覺反而顥得散漫，或許這正在側面說明，不少市民已難耐在家隔離的厭悶。

對於解除公務員在家工作，政府必須謹慎而行。（資料圖片）

疫情發展難預料 放寛不等同鬆懈

疫情發展難料，無人能斷言疫情已經過去，但近來新增感染人數僅個位數，政府是時候研究目前措施是否有調整空間。當然，有限度放寛不等於完全鬆懈，短暫而循序漸進的放鬆，是為了避免長期高度緊張形成市民「防疫疲勞」。正如行政會議成員林正財所言，部份政府設施如運動場、圖書館等，的確可以考慮以限人數、限時等形式局部開放。

林正財的部份建議可取，但對於解除公務員在家工作，政府必須謹慎而行。由政府帶頭解除在家工作，將可能導致本港企業集體跟隨，突然同時出現的上下班人流高峰、辦公室人群活動，將置香港於第三波爆發的風險之中。且文憑試開考在即，亦將帶來一輪人流高峰。防疫措施在合適情況下可以短暫放寛，但仍不代表對抗疫情可以完全鬆懈。