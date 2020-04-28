地產商可怎樣幫助香港「再出發」？

兩名前特首兼全國政協副主席董建華和梁振英，召集約一千名社會各界人士成立「香港再出發大聯盟」。在反修例運動和新冠疫情雙重打擊下，香港正經歷前所未見的考驗，低下階層更是苦不堪言，有心人此時挺身而出，若能幫助社會大眾，固然值得肯定。以加盟的地產商為例，他們過去從香港人身上獲利甚豐，目前絕對有能力與市民同舟共濟，甚至向基層「派錢」。但除此之外，香港若要真正重新出發，各界不能只是拉攏光譜相近者，更要推動香港全面改革，要求政府克服深層次結構矛盾。

疫情把香港的繁榮假象揭穿──許多基層學童在停課期間無法上網學習，不少長者沒有口罩，也有「劏戶」住戶為了避免人群聚集，長期躲在斗室之中。這些都是亟須幫助的弱勢群體。地產商財雄勢大，因此應以更大的承擔履行社會責任。具體而言，他們可向22萬個綜援家庭每戶「派一萬蚊」，只花22億就可惠及許多基層家庭，何樂而不為？與此同時，地產商亦應考慮免除旗下物業的租金，協助經營困難的中小企度過難關。

派錢唔夠 香港要改革

惟必須強調，上述舉措只是疫情之下的應急之計，本質上只屬「小修小補」，並未真正觸及問題核心。過往三、四十年，本港經濟結構愈趨扭曲，財富一面倒向金融和地產領域轉移，在此情況下出現的畸型繁榮根本無法惠及「打工仔」和基層，再加上工資受到通脹和資產泡沫擠壓，他們往往是最易受到打擊的一群。反修例運動和疫情之下，許多人被迫放無薪假，甚至被解僱，恰恰揭示了這一群體有多麼弱勢。這些都是政府責無旁貸，必須根本改革，更大幅度的保障勞工權益。

「再出發」的真諦，在於讓弱勢人士過上有尊嚴的重活，這就必須從改革結濟結構入手。與地產商直接相關的是土地住屋議題，這一直是香港深層次結構矛盾的關鍵──許多人連住屋問題都無法解決，又怎能放膽創業、結婚、退休？我們一直呼籲政府果斷引用《收回土地條例》收回地產商的閒置土地，繼而廣建公屋。如果地產商真心希望香港「再出發」，他們就必須配合政府，把土地釋出，助市民從住屋困局中解放出來。