【夏駱新局】民生問題難道不用「監督」？

港澳辦和中聯辦日前就立法會停擺一事多度發聲，證明積極「一國兩制」、中央對港「全面管治權」動了真格。「兩辦」的做法確實有助撥亂反正，但單單批評立法會的亂局、只限政治層面並不足夠，若要真正令「一國兩制」行穩致遠，關鍵在於讓活在這個憲制安排下的大多數市民感到幸福，這就不能迴避社會經濟困局，特別是深層次結構矛盾。社經問題遲遲未獲解決，一方面源於港府怠政，另一方面源於既得利益勢力阻撓。我們深信中央有誠意協助香港走出困局，因此「兩辦」對特區的「監督權」應當包括支持港府撼動既得利益，對香港的整體福祉有所承擔。

香港的問題千頭萬緒，可以很複雜，也可以很簡單──只要解決土地住屋問題，不少問題都可迎刃而解。這個城市擁有無數億萬富豪，同時亦是「劏房之都」，基層苦苦輪候都無法獲分配公屋。許多人為了「安居」而費煞思量，因為處理不當的話，勢必干擾就業、結婚、生育、退休等人生大計。如何把他們從住屋困局中解放出來，是為政者不得不處理的問題。

這個問題早已受到中央領導人關注──國家主席習近平2017年出席特區政府第五屆政府就職典禮時表明，香港「住房等民生問題比較突出」，敦促港府解決問題，滿足市民對美好生活的期待。可惜，林鄭似乎「左耳入、右耳出」，否則她就不會拒絕全面粉嶺高爾夫球場，繼而在該處廣建公屋了。事實上，港府怠政的例子還有不少，例如我們至今仍未看到當局有清晰的藍圖收回位處新界、由四大發展商持有的1,000公頃土地。只要善用這些土地，住屋問題便可有效舒緩，但政府就是沒有決心。

「社會整體利益」包括安居樂業

必須強調的是，港府碌碌無為固然值得批評，中聯辦過往亦不見得有充份履行職責。中聯辦4月中旬回應泛民質疑它「干預」立法會運作時強調，「兩辦」有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權。何謂「社會整體利益」？市民的安居樂業肯定包括在內。中聯辦過往有沒有就此實踐過「監督權」？似乎沒有，起碼沒有像今次批評郭榮鏗那樣，批評極其扭曲的既得利益結構。

香港既得利益結構極其扭曲，「地產霸權」的存在就是證據。在商言商，地產商當然以盈利為最主要目的，但他們之所以如同「霸權」、香港貧富差距之所以位於世界前列，歸根結柢就是政府沒有管理好市場。雖然這個既得利益結構源自港英時期，但回歸後不論港府和中聯辦均沒有正視這個問題。在許多市民的認識中，中聯辦與商界過從甚密，受到既得利益集團「圍獵」，如此不單無法代表中央就香港社會整體利益進行「監督」，反而不幸地加劇不合理的既得利益結構，連累市民對中央的觀感變差。

誠如文章開首所說，「一國兩制」若要走下去，一定要讓市民感到這項偉大事業與他們的福祉息息相關。「兩辦」積極就本地政壇亂局發聲之餘，亦要明白「社會整體利益」不限於政治領域，經濟民生更加重要。倘若中聯辦能夠促使地產商放棄過度扭曲的既得利益，讓社會經濟結構變得健康，讓市民住得有尊嚴，那將有利社會穩定，令「一國兩制」更有活力。