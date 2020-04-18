兩辦出劍　夏駱配有何優勢

港澳辦與中聯辦近日接力就立法會內務委員會停擺炮轟主持會議的公民黨立法會議員郭榮鏗，再在本港政壇颳起旋風。兩辦這次態度之硬、用詞之狠皆前所未有。稍加整理中央政府近年處理香港問題的脈絡，就會發現這次事件絕非偶然為之。兩辦這次如「亮劍」般的動作正好在今年初國家治港體系人事「大地震」之後，更令外界關注早前的人事調動到底有何政治意味。當下「劍已出鞘」，假如我們再次回看夏寶龍與駱惠寧兩位新主任的背景和行事，不難看出他們走馬上任有深遠的政治意味。

在去年11月的中共十九屆四中全會中，中央表明要健全對港行使全面管治權的制度，這決定預示了國家對治港體系及處理香港問題的策略會有一場翻天覆地的改變，以符合國家對香港長治久安的期許。除了建立制度這個「如何做」的問題之外，外界另一個焦點便放在人事這個「誰來做」的問題上。

港澳體系本身仍技術部門

在經歷過去年反修例風波如此的大混亂，不管如何也好，可以肯定時任港澳辦和中聯辦主任的張曉明和王志民這兩個港澳體系的關鍵人物無法處理「完善港澳治理」如此大的政治問題。由未回歸之前，港澳辦和中聯辦兩辦的角色就主要是技術性部門，主要負責架起中央與香港之間的聯絡窗口。對於大部分港人而言，對身處在港的中聯辦的印象往往不過就是在建制派與大商戶之間搞搞親善工作的拉票機械。當中固然帶有一些偏見，但無異兩辦的定位不是什麼政治部門，所處理的問題往往就是一些常規的例行公事罷了。

今年1月駱惠寧接任中聯辦主任一職。（資料圖片／歐嘉樂攝）

但無論從四中全會看也好，從近日中聯辦「亮劍」的情況而言也好，中央將會依靠兩辦作為實施「全面管治權」的重要角色。那麼兩辦在接下來的定位就不可能再只是一個處理常規公事的技術部門了，而是肩負了處理眾多政治決定與操作的政治部門。這意味着兩辦雖然名稱依舊，但本質已有所提升。既準備要「亮劍」有所動作，中央當然不可能一如既往一般抽任技術官僚擔當大任。

夏駱手執「尚方寶劍」

今年初國家治港體系大換血，先是1月時駱惠寧接任王志民，後有2月夏寶龍以副國級身分進駐港澳辦。夏寶龍與駱惠寧都是中共政治人才體系的精英。夏寶龍是政協副主席和秘書長，屬於副國級高層，在此之前，他一如其他政治大員在地方久經歷練，曾出任過浙江省長和省委書記。駱惠寧同樣也在地方擔當要務，曾出任山西省委書記。中共的地方體系都是訓練政治人才的關鍵，夏駱二人的出身已證明他們有別於一般的技術官僚，是可以擔起繁瑣政治任務的人。

2月夏寶龍以副國級身分進駐港澳辦。（中新社）

中共政治官僚與技術官僚的分野之一是前者具有較高的政治覺悟與決策能力，以及解決問題的手腕，夏駱二人的能力從他們主政地方的資歷可見一斑，而他們空降港澳體系，被輿論視為「救火隊」，說明外界也意識到北京作出這波人事調動的重要性。香港社會如今感覺到中央這次「動了真格」，而對北京來說，完善港澳治理體系必然會涉及一些打破常規的新舉措，如果處理不好有可能弄出大問題，中央顯然認為夏駱這種久經沙場的政治官僚是負責當先鋒的好人選，比因循苟且、蕭規曹隨的技術官僚勝任。再加上夏駱二人任途中與中共總書記習近平均有交集，尤其是夏寶龍，在浙江省曾出任當時為省委書記的習近平的副手，一直被視為其親信，如今他以政協副主席身份接掌港澳辦，更有如手執「尚方寶劍」。

至於駱惠寧走馬上任三個月，與之前的中聯辦主任相比，破格舉動不少。2月20日他以「家書」形式向港區人大發公開信，本月15日，他又在全民國家安全教育日發出短片強調香港存在國家安全漏洞。這些面向香港公眾的政治宣言，都是以往中聯辦所不見的。