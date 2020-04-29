摒棄小政府大市場思維　共和黨少壯派挑戰主流派

美國遭遇百年一遇之全球大疫，全國各大城市皆陷入禁足、封城、停產等不同程度的隔離措施，經濟活動陷於癱瘓。過去一個月，美國申請失業救濟的國民突破2,000萬，估計失業率高達18%。為力挽經濟斷崖式插水，華府破天荒推出一浪接一浪合計近三萬億美元天文數字的紓困措施。不過經歷三次大灑金錢後，第四期紓困措施在國會山莊內面臨阻力，手執參議院的共和黨多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）所代表之共和黨督信自由市場之主流派成攔路虎，與黨內不囿於意識形態之少壯派，張力愈來愈強。

美國國會於上月初通過第一期「冠狀病毒防備和響應補充撥款法」，斥資8,300萬美元資助研發疫苗、以「經濟損失賑災貸款」（EIDLs）支援中小企、協助「聯邦醫療保險」（Medicare）用戶免費得到醫療諮詢。第二期「家庭優先冠狀病毒應變法」於上月中生效，撥款10億美元扶持基層家庭，覆蓋範圍包括有薪病假、免費病毒測試、擴大食物援助、增加失業救濟，以及規定僱主以防護措施保障醫護人員。第三期「新冠疫情救助和經濟安全法」（CARES Act）金額則高達歷史性之2.2萬億美元，佔全國生產總值一成。法案內容向每名成年美國公民派發1,200美元、大幅擴大失業救濟金額、寬免大學學債、斥資20.8億借貸予大型企業等諸多措施。

美議員魯比奧曾批中美貿易協議將美國的資本與中國的成功綁定，這是一個嚴重的錯誤，美國將後悔。（Reuters）

魯比奧等擁抱草根

於大市場小政府思維深入骨髓之共和黨執掌參院下，一次又一次一反常態撥出大量公帑，令政界內外大感意外。尤其是如全民派錢如此令人聯想起民主黨左翼總統初選參選人楊安澤（Andrew Yang）之「全民基本收入」（UBI）之主張，竟是由黨內大佬之一猶他州聯邦參議員羅姆尼首先提出，並由黨友密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）支持。共和黨突然左轉也殺得民主黨一個措手不及。兩黨爭相揮霍一時間成為華盛頓之怪現象。而其中由財長姆努欽及參院共和黨領袖麥康奈爾敲定之第三期方案，因於向大企業巨額貸款中加入半年保密期條款，又對企業如何運用該批貸款幾乎零監管，有明益大財團之嫌，不僅受民主黨批評，亦引來共和黨人異議。

為見及此，佛羅里達州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）便力促於方案中加入扶助中小企之「薪酬保障計劃」（Paycheck Protection Program，PPP），投放總值3,490億美元予小型企業管理局（SBA）扶助因疫情面臨倒閉之中小企，結果計劃大受歡迎，推出短短13日便告借罄。魯比奧一時間聲名大噪，而其無懼大撒幣以扶助基層及中小企之大政府開支式路線，亦躍起成為共和黨內主流派以外的一條新路線。自上屆總統初選敗予特朗普後，魯比奧短短幾年間政見急速改變，由傳統共和黨之親財團搖身一變，擁抱民粹草根的經濟政策。共和黨中出現如此劇變者，亦有兩年前方首度晉身國會的霍利以及阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）。三人更皆正值當打僅為四十出頭，為共和黨的新生代。

以霍利為例，其從疫情爆發之初已力促全民派錢，又領參院黨內要求增加措施力保基層勞工之就業問題。本月初霍利又提出，在第四期紓困方案中，應由聯邦政府出資，支付受疫情影響的企業僱員高達八成薪水，竟跟社會民主主義國家丹麥，甚至其對手民主黨左翼參議員桑德斯方案竟甚為相似。柯頓最近亦頻頻抨撃中國政府，稱北京隱瞞疫情更有意令新冠病毒擴散全球，又指不應簽發中國留學生簽證來美讀科學，主張美國醫藥企業撤出中國，以防醫藥如此關鍵的供應鏈落入敵手。其貿易保護主義的傾向明顯跟共和黨昔日為自由貿易護航的新自由主義路線分道揚鑣，跟賴恩（Paul Ryan）執掌眾議院、茶黨運動席捲全黨的原教旨式自由放任主義時代僅匆匆數載，卻竟已物是人非。

共和黨參議員霍利提出決議案，要求全面徹查中國隱瞞疫情。圖為霍利2月28日在馬里蘭州出席保守派政治行動會議。（Getty Images）

特朗普：要「大膽進取」

頑固保守的共和黨主流派勢力亦堅守最後陣地，力阻此少壯派的新民粹浪潮。麥康奈爾日前便扮演此瘋狂撒幣中惟一清醒的智者角色，警告參眾兩院同事若繼續揮霍下去，將會令財政赤字繼續惡化，債台高築至透支到要下幾代美國人來承受。當民主黨及部份共和黨人要求增撥多15億美元，以協助陷入財困的地方政府，亦遭麥康奈爾駁回，稱寧願眼巴巴看地方政府宣告破產，也不欲看到那些州長以為錢是由天上掉下來，惹來輿論反彈。面對奉財政平衡為教條的麥康奈爾煞停國會的挽救經濟措施，總統特朗普亦持相反意見，稱第四期紓困措施應要「大膽進取」（big and bold），斥資兩萬億以扶持就業及重建基建。尤其正值選舉年，特朗普更加有需要大灑金錢以經濟政績爭取連任。

雖然特朗普同樣以反新自由主義的經濟民粹路線而入主白宮，然而亦與華府中的親商舊勢力。委任高盛出身的姆努欽為財長是一例，為財團及富豪推出推出的億元減稅方案又是一例。在對華貿易戰中，姆努欽為視為代表華爾街利益的鴿派，也與主張強硬談判手段的鷹派白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）平分秋色。特朗普為維持於國會的影響力，也不得不向麥康奈爾及黨內主流派交易。然而當此百年一遇的世紀大疫肆虐全國，失業數字屢創新高，經濟陷入1920年代大蕭條以來最嚴峻的時刻，摒棄壟斷數十載的原教旨式小政府大市場思維，由黨內少壯派領軍，以「big and bold」的行動應對時代挑戰，此會否成為共和黨的新常態？