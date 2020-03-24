【新冠肺炎】共和黨救市先救大財團　業界利益總比基層重要？

新型冠狀病毒疫情持續，歐美各國先後進入封城鎖國，經濟生產及商貿陷於停頓，全球經濟面臨空前危機。美國聖路易斯市聯邦儲備銀行主席布勒特（James Bullard）甚至預測美國第二季國民生產總值將下跌一半，失業率將飆升至30%，比之1929年華爾街大崩盤導致全球經濟大蕭條下之25%失業率仍要高出五個百份點。1930年代美國1,300萬人失業、3,400萬人沒法擁有全職收入、100萬農民失去農地、200萬人失去居所而要全國流浪、900萬人失去儲蓄戶口，當今次全球疫情對經濟之打擊或有過之而無不及，華盛頓亦不斷出招挽救經濟，除了聯儲局多番入市外，民主、共和兩黨亦拋出多個方案，但卻因政爭而停擺於國會山莊上。

一開首，由共和黨籍財長姆努欽及民主黨眾議院議長佩洛西牽頭之兩黨共識，涵蓋為基層家庭提供食物援助、有薪病假、緊急失業保險、免費病毒檢測等並無大爭議的措施。然而，朝野兩黨中人明顯對此中規中矩之方案不甚滿意。其中令人意外者，為共和黨參議員羅姆尼提議，向每名美國成年公民派發1,000美元以作應急，惹來政界議論紛紛，亦迅速為總統特朗普接納。對此佩洛西表示反對，認為此舉會令毋須應急款項之有錢人得益。她反建議加上資產審查，結果又令黨內進步派及共和黨大為反彈，指此為架床疊屋，加重行政成本，亦延遲國民收到款項的時間。

與此同時，參議院共和黨人拋出另一套一萬億美元方案，表示為年入息少於9.9萬美元之納稅人提供1,200美元支票，每名兒童亦可獲500美元。由共和黨參議員魯比奧主導之35億美元中小企支援方案，亦會提供高達1,000萬元貸款讓僱主得以支薪、交租、付按揭等。然而方案當中亦有魔鬼在細節中，例如為大財團減稅、受疫情打擊之行業亦會得到50億美元貸款，其中航空業便獲得5.8億美元。本來航空業因突如其來之疫症而陷入財政困難，國家施以援手無可厚非，然而方案條文未有限制企業如何運用此筆巨款。企業將有六個月之保密期、行政人員花紅將不被削減、股東所得款項不受限制、毋須承諾不裁員等，幾乎等於送錢給企業巨頭。

佩洛西一改早前反對會令有錢人得益之全民派錢，只稍只會向年入息高於7.5萬美元之國民抽稅以分期交還1,500元。（AP）

抗疫淪為「賄賂基金」？

共和黨此一方案遭民主黨極力反對，稱之為「賄賂基金」，就連共和黨人霍利（Josh Hawley）亦有非議，稱應將禁止企業重買其股份作為援助之條件。事實上此方案形同2008年金融海嘯後之不良資產救助計劃翻版。後者為因次按危機而陷入財政困難之銀行業救市而注資70億美元，卻對該等企業零監管，結果，本為金融海嘯罪魁禍首之華爾街巨頭繼續為自己出花紅雙糧，卻大規模裁員、打壓工會活動，甚至用納稅人血汗錢買回股份，令民間大為震怒，繼而發動「佔領華爾街」運動。此後民粹雪球愈滾愈大，聲言要抽乾華爾街腐敗沼澤之特朗普便是金融海嘯後反建制風潮之產物。只是，經歷十多年後華盛頓似乎仍未學會教訓，繼續明目張膽向大財團利益輸送。

由於共和黨籍參議員蘭德保羅（Rand Paul）病毒檢測呈陽性，連帶跟其密切接觸者之麥克李（Mike Lee）及羅姆尼均要隔離，令兩黨於參議院票差甚為吃緊，最終先後以47對44票及49對46票否決上述方案。事後共和黨多數派領袖麥康奈爾指責民主黨玩政治，刻意阻撓方案通過。而眾議院民主黨人亦拋出另一套方案，在全民派錢上加碼，承諾為國民每人派發1,500美元。佩洛西亦一改早前反對會令有錢人得益之全民派錢，只稍只會向年入息高於7.5萬美元之國民抽稅以分期交還1,500元。佩洛西亦於醫療援助、失業救助、有薪假期上比麥康奈爾更為慷慨，並於對航空業援助上加設條件，要求其於2050年前將碳排放減半，又限制企業回購股份及游說國會，以及加設工會之集體談判權，被麥康奈爾斥為挾帶私貨，稱要在參院通過難過登天。

共和黨多數派領袖麥康奈爾指責民主黨玩政治，刻意阻撓方案通過。（AP）

社會領袖須摒棄私利

兩黨爭相拋出更豪更耀目之方案，除了為挽救因疫情陷份崩潰之美國經濟，明顯亦是政治盤算，展開年底總統選舉及國會控制權爭霸戰。然而當瘟疫橫行，經濟癱瘓，參議院剛巧又有議員受感染或隔離，而於票數上勢均力敵，也迫使兩黨在此極嚴峻必須拋開黨派利益而要求同存異，得出可為全體美國人雪中送炭之實質措施，以盡為政者基本職責。民主黨基於社會資源公平分配原則反對應急方案是勇敢的，但共和黨仍要照顧自己的有錢朋友，企圖為大財團暗中輸送巨款，則顯得狹隘卑劣。

在此歷史罕有之大瘟疫及經濟危機之中，政府首要任務應是維護工人就業及弱勢群體，而非繼續向大商家傾斜。香港亦有如蘭桂坊集團主席盛智文、行政會議及立法會議員張宇人等人，以業界私利為先，質疑限制餐飲的防疫成效，亦是以私蓋公。1929年之經濟大蕭條令處身水深火熱之國民求變之心急切，最終令羅斯福以摧枯拉朽之勢擊敗時任總統胡佛，推出一系列之大刀闊斧改革，奠定美國往後40年之新政體制。現今美國再度出現自大蕭條以來最嚴重之危機，國家需要的是能夠大膽破格，帶領國民走出困局之政治人物，拜登及特朗普何者能夠符合國民期望，年底大選自有分曉。同樣地，香港亦處於經歷政治動盪、疫症肆虐、經濟癱瘓此百年未變有之大變局時，究竟我們的領袖又能否摒棄一己個人權位或業界私利，帶領香港重出新天？