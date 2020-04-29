【新冠肺炎】病毒源頭留待科學追尋　坊間不用過度解讀

新冠肺炎肆虐，病毒來源成為全球熱話。近日英國及德國的一個研究團隊發表論文，分析病毒初期的傳播及演化路徑，指出病毒的原始病株流行於美國、澳洲等地，而非流行於中國，不少輿論隨即引此論證中國並非新冠病毒的來源地，本港工聯會前區議員陳穎欣亦藉此「拍片」解說。然而，上述研究只是分析病毒初期傳播情況，而非就病毒來源作出定論，坊間的說法或已斷章取義。無論如何，查證病毒來源須經嚴謹的科學研究，坊間若未弄明所以，更應小心解讀科學研究，以免誤信、誤傳。

英國劍橋大學遺傳學家Peter Forster連同德國專家，最近於《美國科學院院刊》(PNAS)發表論文，當中研究早期新冠病毒的「演化路徑」（evolutionary paths），即病毒變異的歷史及方向。研究團隊透過分析160個去年12月尾至今年3月初的病毒樣本，發現病毒演化迅速、多變，於初期各地傳播中大致可分類成A、B及C三種病株，其中A型病株為三者中最原始的病毒，與蝙蝠上找到的病毒最為接近，並衍生出B型、B型再演變出C型。研究結果顯示，這被視為疫情爆發的根因（the root of the outbreak）的A型病株，並非武漢的主要病毒類型，而是常見於美國及澳州的病例。至於B型病株則常見於東亞地區，而C型則為歐洲流行的類型，但亦有見於新加坡、香港及南韓的樣本。

研究未確認病毒源頭

原始病毒並非流行於國內而於海外，此研究結果自然為部份人歡迎。工聯會前區議員陳穎欣近日亦於youtube發布短片，質疑新冠病毒源自中國的說法，並指出上述研究顯示，團隊於曾於武漢居住的美國中上找到A型病株，加上A型病株患者多為美國、澳州人（如三分二的患者為美國人），而且東亞地區流行的為B型病株，而流行於歐洲地區的C型病株雖出現於香港、新加坡等地，但卻無於中國出現，從而推斷「很大機會病毒源頭並唔係中國」，而是「有機會係美國或者澳州」。

然而，傳媒傳真社向研究團隊查詢，獲Peter Forster回覆強調，研究本身目的為調查早期病毒在人類間的傳播情況，並不能就病毒來源下定論。由此可見，此份研究並不能用以論證病毒的確實來源。即使劍橋團隊研究病毒初期的傳播，或可指示病毒源頭的可能範圍，惟團隊發現有充分數據指出病毒爆發初期是在東亞人（特別是中國人）之間傳播，而且A型病株雖鮮見於武漢，但在其他地區如廣東亦見有一定病例，故難以推斷出病毒源頭很大機會非為中國的說法。

其實科學研究不宜只引用結果，而不探究箇中推論。A、B型病株為何具獨特的地理分布，研究團隊亦有不同的假設，其一正是病毒對不同環境及人體的適應程度均有所不同，A型病株或更適應美國、澳州的環境與人口，而B型則更適應東亞地方，若無突變則難以克服東亞以外地方對之的抗性。這些解說同樣無法確認出病毒的來源地，陳穎欣或坊間若將結果抽離假設，從而論證中國非為病毒來源，明顯亦有所不妥。

公眾人物須慎言

新冠病毒來源眾說云云，但找出答案除了科學考證，就別無他法。或許正如澳洲蒙納許大學微生物學者Stephen Turner所言，現階段唯一被科學所肯定的事實，只有病毒是來自蝙蝠。在未有更仔細、準確的科學研究前，任何人實不宜胡亂猜測病毒的來源，甚至散播未經考證的謠言。例如陳穎欣的短片自4月12日上載網絡，已有超過38萬的點擊率，可見影響力不低。若然有市民不明所然，輕易因此以為科學研究已證明新冠病毒非源自中國，相信也非相關科學家的原意。