「英國禁煙打中國」論太丟臉！

可立小學一名老師進行小二常識科網絡教學時聲稱，英國在1840年為了消滅鴉片，向中國發動戰爭。事件觸發熱議，校方隨後承認影片內容有誤並致歉。涉事老師據報專教數學，未必受過歷史學訓練，但鴉片戰爭的基本脈絡、是非對錯應該一般人都能分辨，更何況是傳道授業的老師？如果他連相關知識也不具備，校方的授課安排就顯然存在問題，必須清楚交代；如果這位老師是故意扭曲歷史，那其操守極有問題，理應受到批判。

鴉片戰爭深刻影響香港歷史進程，了解這段歷史是每一位市民的責任，對於當中的是非曲直，要有準確把握，絕對不能含糊。如此來看，那位老師完全不及格——他聲稱「由於英國發現中國當時很多人吸煙，吸食煙草，這個問題相當嚴重，所以他們為了消滅這些叫做『鴉片』的物品，就發動了這場戰爭。」言下之意，英國不是侵略者，而是正義的一方。

從任何角度看，英國發動的是一場侵略戰爭，毫無道義可言。工業革命後的英國嘗試打開中國市場，只是其生產的毛織品、鐘錶，玻璃，以及來自印度殖民地的棉織品在中國需求不殷。相反，中國的茶葉、絲綢、瓷器在英國卻很受歡迎。為了解決貿易不平衡，一些無良的英國商人於是向中國傾銷鴉片——一種容易令人上癮的「商品」。

可立小學一名老師進行小二常識科網絡教學時聲稱，英國在1840年為了消滅鴉片，向中國發動戰爭。（網上短片截圖）

對中國來說，鴉片湧入的結果不只是「白銀外流」，還引發民生、道德上的危機。林則徐在1838年上疏道光皇帝時形容：「內地膏脂，年年如此剝喪，豈堪設想？而吸食者，方且呼朋引伴，以誘人上癮為能，陷溺愈深，愈無忌憚。儆玩心而回頹俗，是不得不嚴其法於吸食之人也。」顯然，發現「問題相當嚴重」、希望「消滅這些叫做『鴉片』的物品」的，並不是那位老師口中的英國，而是中國。

片段上載後，網絡上出現不少為那位老師辯護的反智言論，包括「你唔買，人地點賣比你呀」、「英國佬於珠江口對開公海賣鴉片，無人迫你買」、「沒有鴉片，哪有香港」 。這些或許只是出於對當下中港政府有所不滿的情緒性言論，但這不應成為顛倒是非的藉口。無論如何，鴉片戰爭究竟誰是誰非，可謂一目了然。該名老師犯下低級錯誤，如果是學藝不精，恐怕應該考慮轉行，不要再誤導學生。假如他是網絡言論所指的基於個人政治立場而美化英殖，那就是失德，更不應再執教鞭誤人子弟。