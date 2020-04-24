青年面臨刑事後果　成年人在做什麼？

近日，多宗刑事案件與反修例示威有關，涉及不少年輕人。有人心痛青年的大好前程毀於一旦，亦有人指控「廢青」被煽動。無論站在哪一邊，愈來愈多青年人面臨刑責，社會也必須正視，反思問題出在了那裡？

華仁書院去年12月發現土製炸彈，20歲IVE男學生被懷疑負責設計、分發及供應引爆炸彈的電路板，周二（21日）晚於秀茂坪邨家中被捕。其母曾落淚勸勿遊行，父則擔心兒子會有何後果。另一邊，兩名分別16及17歲青年被控於去年11月在上水掟磚頭，涉嫌導致食環署一名70歲外判清潔工疑被磚頭掟中，並延後證實不治。二人被控謀殺等罪名，周三已於屯門裁判法院提堂。

兩名被告分別16及17歲。(鄭子峰攝)

什麼是「青年問題」

被拘捕或起訴的青年曾否犯法，有何罪責，要待法庭釐清。但我們必須承認，自去年6月爆發反修例運動以來，青年在社運中愈發「勇武」，將面臨法律後果。政府或建制派如果只懂將年輕人簡單理解為「廢青」，政治領袖或民主派只懂默許他們上街抗爭，甚至好像李柱銘那樣以被拘捕為榮，那麼「青年問題」只會無法解決，甚至更多人會犧牲前途。隨愈來愈多案件進入司法程序，社會也應該提醒年輕人，雖有政治追求，但也不要以身試法。

在近因方面，政府當然應該聆聽社會訴求，特別是完善社會最關注的警隊監察機制。但在遠因方面，我們也要問，到底「青年問題」即是什麼問題？為什麼過去十年，青年在社會運動愈站愈前，成為社運的主體，甚至抗爭手法愈來愈激進？有些人以為青年被「洗腦」，或無法向上流動，所以走向偏激。但如果我們斷錯症，給青年貼上錯誤標籤，其實也會令問題愈來愈糟糕。

疏導青年訴求

香港教育大學社會學教授趙永佳等多名學者的研究顯示，青年的憤怒與躁動來自於公民意識與公民參與之間的失衡。這一代青年普遍成長於後物質時代，且加上通識課、國際化加速等因素，讓他們有著愈來愈強烈的公民意識和責任感。但香港的青年政策卻始終沒有跟上這種變化。疏理過往港府歷來的青年政策，就會發現，香港青年被視為問題、資源，卻從未被正視為可以參與到社會、政治中的一員。

歐洲、英國均有青年議會。前者完全由16至22歳的青年主導運作，後則亦由11至18歲的青少年組成，討論關心氣候變化、地區事務、政治議題等，讓青年的公民意識與公民參與有合法的途徑相配合。而反觀香港，不僅青年政策落後，青年發展委員會也淪為精英二代提供人脈交換、互助互利的平台；十億撥款不知去向，一人成團成本加倍，青年峰會或論壇，多為形式主義而缺乏實權等。既沒有解決青年的住房問題、就業問題、發展培訓問題等，亦為無法滿足青年人關懷、參與社會政治的需求。

青年人關心社會、有政治追求，當然是好事。但若然苦無渠道，或會以為上街抗爭是他們唯一選擇。過程中，有些政治領袖不懂引導青年，甚至默許他們逐漸採取違法手段，絕對是不要得的做法。不論是政府、建制派或是民主派，都應該明白宜堵不如疏的道理，幫助青年走出這種迷茫。看着確的道路，尋求社會新的青年政策，為青年充權，而不是單純的鼓勵「勇武」或者把「廢青」推到我們的對立面。花有重開日，人無再少年。一個青年損失人生中本應最璀璨的幾年青春，是個人的惋惜，是家庭的痛苦，更是社會的損失。一個青年人沒有出路的社會，是一個沒有未來的社會。