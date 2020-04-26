【新冠肺炎】「DSE，加油！」

在這「風雨交加」的一年，中學文憑考試第一科視覺藝術科周五（24日）開考，周一（27日）起中英文等核心科目亦陸續開始。經過一連串的社會事件，再面對疫症爆發，今屆的中六學生有如動畫《數碼暴龍》裏一班「被選中的細路」。今年日子過得不易，相信以往在班房追逐嬉戲的「傻小孩」，經過今年，或許已比不少大人見識得多。

今屆的中六學生，有如動畫《數碼暴龍》裏一班「被選中的細路」。（資料圖片）

當「DSE加油」變成了習俗

又一屆DSE考生步入考場，社會再次為考生送上「加油」，這樣的場面在考試主導的香港社會中見慣不怪。教育局局長楊潤雄也在考試前夕勉勵考生，讚揚他們在這不平凡的一年裏備戰考試的毅力以及決心。公開考試作為總結多年學習成果的時刻，也是影響日後升學的關鍵一仗，考生固然需要加油，而社會不同各界也自然理解公開考試的重要何在。

然而當我們習慣了為DSE打氣，視之為通往成功的最重要甚至唯一出路時，這也是時候讓我們反思「一試定生死」的弊端。DSE當然需要加油，但在DSE之外學生應該擁有怎樣的出路，，也是政府需要解決的難題。社會或許習慣褒獎狀元，又或許會取笑「I大」（IVE謔稱），這些習俗都讓我們錯覺以為升上大學必然比職訓高等。但我們不能忘記，一場公開考試只能證明各人擅長的範疇不同，有些人擅長學術，有些人擅長其他。教育局在為考試打氣同時，也應在藝術、文化、體育等範疇為學生創造機會，亦可以在職業訓練方面保障學生出路。公開考試不是考生終點，而只不過是全新的起點而已。

鄧麗君30年歌唱生涯中，推出過多張專輯，風靡全亞洲。（鄧麗君官方Facebook）

公開試不是孤軍作戰

今屆DSE在疫症之中舉行，也使今屆考試比往年更受矚目。各個試場嚴陣以待，學校做足防疫，枱櫈距離拉遠，也為學生的休息時段做好準備。巴士、港鐵公司疫境加班，宣布在考試期間的早上時段加密班次，方便考生應考。局長楊潤雄更專程撰文提醒考生帶備身分證、新舊准考證及健康申報表等前往考場，並以鄧麗君的一曲《漫步人生路》鼓勵考生。雖然今屆中六未必聽過鄧麗君的作品，但其心意相信也得到今屆考生「笑納」。

除了一眾考生忙於應試，目前全港學校尚在停課當中，不少考生有感今屆考試有如孤軍作戰。經歷了這好不平凡的一年，今屆考生壓力之大，不是社會上一眾前考生能夠輕言明白。但教育局以及不同學校、老師都可以為分擔學生情緒出一分力，不妨在停課期間積極提供線上或電話支援，甚至可與中六考生保持連絡。考生在試場裏要與人保持1.8米距離，但步出試場，家長、教師相信都會願意與並肩學生同行。