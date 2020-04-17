【新冠肺炎】政府資助生產　口罩仍貼炒價

本港1月下旬已現口罩不足，近日市面供貨情況終有回穩趨勢，不過部份口罩定價仍然昂貴。早前政府推出「本地口罩生產資助計劃」，資助7間公司共8條生產線製作口罩，計劃理應「為民服務」可以壓抑市價，但受政府資助的口罩定價，反而比起其他本地生產商更加昂貴。而部份受資助廠商亦比原訂時間遲向政府供貨，政府資助是否用得其所，引來社會疑慮。

4月12日，有藥房促銷口罩，香港品牌一盒230元，但標明買五盒只需1000元，即便宜150元。（歐陽德浩攝）

獲資助卻仍貴價？

根據生產力局的資料所示，生產商如欲加入政府的「本地口罩生產資助計劃」，須符合多項條件，例如已在香港具備生產線所須設備、原材料、廠房、設立無塵車間設施，以及每條生產線每月須生產至少50萬個口罩。而申請人亦須提交資料證明口罩質素達標、可行生產量、生產時間表等。惟根據生產力局指引，在生產商完成政府供貨要求後，對於廠商在市面上以何等價格出售口罩，指引並無限制。

雖然詳細的售賣細節，仍視乎商經局與生產商所簽訂的最終合約，商經局周四（16日）表示上月只是原則性批准8條生產線的資助申請，目前仍未就簽訂合約及發放資助，在合約簽訂前，出品售價仍由生產商自行決定。

就市面所見，有傳媒發現將會受政府資助的「V CARE MASK」（奧成生產）在市面藥房每個平均售價5元；「香港造」（步創科技生產）口罩亦須4.4元一個。與其他本地廠商如HKTVmall、國藥科技等大約2.2至2.5元一個的售價比較，受資助者仍高出近倍。有關「本地口罩生產資助計劃」，目前生產力局已停止接受申請，但仍有12條生產線資助名額等待批出，商經局經此教訓，應在簽訂合約時，參考政府每個不多於3元的採購價格，同樣為受資助廠商的外售口罩訂明最高價格，限制受資助廠商的圖利。

4月12日，有藥房將口罩堆成如一座「藍山」，每盒賣190元。（歐陽德浩攝）

口罩不能依賴自由市場

對於受資助廠商的口罩供應現況，商經局有責任要求廠商追回進度，亦應與廠商盡快協商合約詳情。將會接受資助的多條生產線原訂本月中可以向政府供貨，但截至周二（14日）政府仍未收到任何口罩，反而在市面上卻有受資助口罩搶閘出售，政府資助遭議員質疑被利用「搵食」。雖然目前仍未發放撥款，但生產線既將由政府出資，口罩甚至以「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」作招徠，其出產口罩以貼近市價的價錢圖利，實不為社會樂見。商經局與生產力局應合作研究應對方案，例如在合約條款上，或在撥款發放的過程中，與廠商協調市面售價，讓計劃真正造福市民。

自疫症蔓延之初口罩開始短缺時，政府已盲目相信自由市場的「無形之手」可以協調口罩價格。但口罩關乎個人健康，疫症蔓延之時被市民視作「護身符」，成為當下的生活必需品之一，而政府主動推出「本地口罩生產資助計劃」，證明其亦知道口罩對市民生活重要。在疫症重要關頭，政府不應死守自由市場教條，反而應在確保本地生產同時，以限價形式向市民配額出售口罩。或許自由市場是香港過去賴以成功之道，但口罩問題困擾市民多月，連口罩買賣都談自由市場，結果正是富者囤積居奇，貧者無立錐之地。