林鄭「無掩雞籠」論惹爭議　課程檢討應專業處理

特首林鄭月娥在接受《大公報》專訪時直指教育問題，表明教育不能成為「無掩雞籠」，讓有心者在其中傳播失實、偏頗的歪理，且承諾對於爭議最大的通識科「今年內一定會同大家講清楚我們要如何處理。」這專訪內容引起不少教育界討論，甚至有人憂慮她要「整頓」通識科。

教協周一（11日）發聲明批評林鄭的指控「無的放矢，嚴重踐踏教育專業，只是旨在製造白色恐怖和為進一步以政治干預教育鋪路」，教育界議員葉建源則指出，日前雖有教師被指教導有誤，但屬於個別事件，而非科目本身的問題。即使是立場向來被視為較保守的教聯會，會長黃均瑜亦肯定通識科「文中有理，理中有文」，令學生在高中各學科教育收窄時，仍保有廣博的知識基礎的目標，並指不應將社會問題的責任全部歸究於通識科或通識教師，更不贊成「殺科」。

通識教育進來爭議頗大。（資料圖片）

林鄭：專責小組檢討

專訪中的一段意見引起關注，林鄭在周二（12日）早上見傳媒時澄清沒有使用「整頓」字眼，只是認為教育需要把關，並強調由於通識科已開設近十年，是時候檢討，而處理也會以專責小組的檢討為參照基礎。這澄清顯然是想消除公眾對政府過度插手教育疑慮，同時也實在提醒了社會，教育的問題不能流於政治化，而應由專家及教育界從專業角度檢討。

事實上，林鄭不是教育專家，大部份市民也不是。通識以至其他課程是否有不足，甚至是否影響了年輕人投身街頭政治，這些都涉及課程及教育設計，不是我們能以印象來妄加定論。當然，一般認為通識科內容提及不少社會及政治議題，或讓學生政治早熟，及愛挑戰權威。而不少年輕的社運人士都有著不錯的通識科成績，例如張秀賢和黃之鋒，令不少人將通識科和社會運動聯繫在一起。然而，香港教育大學社會學教授趙永佳2015年的調查顯示，喜愛通識科的青年並沒有變得狹隘與偏頗，而是更具「明辨性思考」能力及社會關懷。

當然，這不代表通識科沒有問題。事實上，在課程設計、課時以至教師培訓上，通識科都需要詳加檢討。故此，當林鄭指出教育的問題要留待專責小組檢討時，也是值得肯定的方向。不過當她需要在翌日澄清，或多或少便說明了她在之前的表達不夠清楚，或許令人誤會。而這相信並非個別問題，其已不只一次與社會溝通不善，引起不必要的爭論。當我們說教育以及通識科需要檢討時，特首及政府又有哪些地方需要檢討，改善施政？