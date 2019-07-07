【課程檢討】通識科須必修必考　剪裁課程方能聚焦學習

上周五（6月28日）教育局學校課程檢討專責小組公布諮詢文件，建議通識科保留必修必考，並釐清和精簡通識教育科課程範圍，容許學生選擇不作獨立專題探究（IES），單藉文憑試作答試卷可獲最高第四級成績。有建制派議員隨後表示不滿，要求當局將科目轉為選修。 通識科在新學制下的價值值得肯定，提供跨學科、多元化課程正是新高中學制的重要精神，而公民意識亦是二十一世紀所需的價值觀和素質，故有必修必考的需要。當局意識到通識課程需要剪裁，並提出改革，值得鼓勵。不過，局方調整IES評核的建議被批難以執行，亦存在漏洞，對騰出課時意義不大。

保留必修必考可取

通識教育自2009年起成為新高中的必修科，課程目的主要有二。其一，通識科屬跨學科的學習設計，旨在透過探究各類議題以擴闊學生的知識基礎，幫助學生連繫不同學科的概念和知識，貫徹新高中課程「打破傳統的文理分流，科目多元化」的特質。其二，培養學生正面的價值觀和積極的人生態度，使他們成為對社會、國家和世界有認識和負責任的公民，讓學生掌握「ABC」，包括Awareness（時事觸覺）、Broadening（擴闊眼界），以及Critical Thinking（批判思考）。

不過，必修通識科近年備受爭議，上周五（28日）教育局學校課程檢討專責小組公布諮詢文件，建議維持高中課程四個核心科目的安排不變，經民聯梁美芬等九名建制派議員聯合回應指，對建議非常失望，要求將通識科轉為選修，教育局長楊潤雄隨後表示，通識科的原意和設計都是好，但樂意聆聽社會人士意見，待日後需要檢討及改善時一併考慮。民建聯葛珮帆再於本周二（2日）撰文質疑專責小組漠視學生選擇機會，又稱通識科缺乏課程大綱、老師難以處理獨立專題探究的工作量、設科學理不清、評估制度不足、目標不明確等，不應被列為必考科目。

事實上，必修通識科的原意值得肯定，若課程設計、落實的過程不足，令成效未如理想，則應完善科目的考評制度及內容，為其發展提供方向，而非全盤撤銷必修科目。另一方面，「只修不考」並不切實可行，正如專責小組主席陳黃麗娟解釋，有關做法只會「矮化」通識科，未必每個學生都會投入學習。

教育局成立的學校課程檢討專責小組上周五發表諮詢文件，建議通識科維持必修必考，但佔該科兩成分數的獨立專題探究（IES）則改為選修，容許學校或學生若選擇不做IES，單藉考試最多只可考獲第四級。（資料圖片）

選修IES對釋放課時意義不大

「01觀點」早已指出，新高中必修科的課時分配過多，令學生未有足夠空間讓所有學生均能深入學習個別科目、按需要修讀更多選修科目、參與其他學習經歷活動以促進全人發展，有違課程多元的目標，應減省各必修科目的課程和評估。是次小組亦有關注相關問題，並提出課程改革建議，值得鼓勵。

在剪裁通識課程方面，專責小組提出目前獨立專題探究（IES）佔總分百分之二十，課時卻佔科目三分之一的課時和工作量，建議容許學生選擇不作IES，單藉文憑試作答試卷可獲最高第四級成績。

學習範圍 單元 獨立專題探究 自我與個人成長 全部六個單元佔168小時 82 小時 社會與文化 科學、科技與環境 總數：三年高中課程合共 250 小時 來源：通識教育科課程及評估指引(中四至中六)

不過，在實際執行上，有通識科教師指IES需於課時內進行，如一班之內有選修和不選修的學生，將令教師難以在課時中安排相關的教學活動，而將不修讀的學生集中一班，亦會帶來標籤效應。再者，此制度存在一定漏洞，選修的考生如敷衍了事、遞交質素較低的探究報告，其總成績有機會比不選修的學生更高，對學校或學生而言並無誘因不選修IES，制定最高成績門檻的意義不大，將IES劃為選修未能有效縮減課時或令課程更集中。若局方決定保留ISE作評核部分，應考慮平衡課時與課程質素，研究調節IES的評分與課時比例，並確保探究報告的質素。

收窄學習範圍聚焦公民教育

至於在課程大綱的剪裁上，目前學習範圍過於廣闊，專責小組建議釐清和精簡通識教育科課程範圍。與其博而不精、失去焦點，不如集中公民和政治教育的本質，局方應作取捨，調整課程設計，將單元整合，重點教授學生有關基本法、國民身份、人權、民主和法治等公民教育議題，以補充香港公民教育自殖民時代以來的缺失，並深化理解及培養獨立思考，配合現今社會環境所需。

必修通識教育是新學制下的突破，其價值及原意值得肯定，局方應參考師生意見，了解在落實及教學困難，探討剪裁課程的方案。