撞人交通警傳升職　警方必須賞罰分明

去年反修例衝突中，一名交通警於葵芳駕駛電單車衝向人群，事件引來社會嘩然，警方亦曾指此「交通事件」非常嚴重。然而，有報道指該名涉事警員近月卻獲晉升警署警長，假若消息屬真，不但會教人對警方的懲賞機制更為費解，更是再次打擊警隊的形象與公信力。

去年11月11日，有示威者發動全港三罷，各區均出現警民衝突。當日警方在葵芳驅散期間，有一名交通警於在葵芳新都會廣場對出道路，駕駛電單車多次高速撞向人群，場面相當危險，引來社會熱議，事後警方亦表示高度關注，並即時停止該警員的一切前線警務工作。不過，警方並非要求該名警員停職，只是暫時休假，涉事警員其後於12月初復工，警方強調調查期間不代表警員不能執行職務，並沒有放縱問題。

去年11月11日，示威者發起全港「三罷」，一名交通警在葵芳新都會廣場外馬路，駕駛警察電單車多次衝向示威人群（紅圈示），有報道指至少兩人被撞傷。涉事警員一度休假，不過警方強調並非停職；約半個月後，警務處處長鄧炳強稱涉事警員已復工，強調仍會調查，並非縱容。（網上短片截圖）

「不罰反賞」不能接受

警方一直未有交代涉事交通警的身份，但有議員透露，從三方消息所知，涉事警員為時任新界南交通部執行及管制組姓吳警長。然而，據悉該名警長上月已晉升為警署警長，消息人士解釋他早前已經通過升級，並等候晉升，而非近日才獲晉升，故不會影響警方的調查。

毋庸置疑，涉事交通警當日行為極其不當，假若警隊果真對他不罰反賞，絕非妥當做法，勢必打擊警方公信力。事實上，該名警員涉事後，警方只安排其短暫休假而非停職，至今年3月則表示已對其「訓斥」，並謂日後投訴警察課跟進時，違規警員會否被進一步懲處就要視乎情況。如今紀律調查不論是否已完成，其竟獲晉升，做法實難以獲公眾認同。即使晉升安排在事前或已決定，但事後犯下明顯錯誤，對警員升遷沒有任何影響，只會打擊市民對警隊內部處理投訴的信心。警務處處長鄧炳強理應明白，此等安排或機制將對警隊以至社會發放錯誤訊息。

目前監警機制存有缺陷，不論政府是否成立獨立調查委員會，警隊都必須嚴以律己，回應公眾質疑、挽回公信力。警方應該向公眾清楚交代涉事警員的現況。假如消息屬實，警方必須檢討有關做法，從速勒令涉事警員停職，直至得出調查結果為止。