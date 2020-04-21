公開監警會報告　成立調查委員會

監警會調查社會騷亂被指越權，早前遭入稟司法覆核，高等法院上周裁定監警會研究並無越權。法院判決引伸出兩個要點：一，監警會必須從速公布公眾久候多時的研究報告；二，監警會工作並非調查，只為研究，故港府再無理由以監警會研究作藉口，推搪進行獨立調查。

公開報告不能再拖

社工呂智恆去年10月提請司法覆核，質疑監警會主動調查社會騷亂事件越權及違反《監警會條例》，案件於去年12月獲法庭受理，原定於今年3月24日聆訊，惟因疫情影響延期至本月7日進行，直至16日高等法院正式裁定監警會的研究無越權，判呂智恆敗訴。而監警會原定於今年初公布首階段研究報告，在1月時亦以正值司法覆核為由，決定延遲公開報告。

反修例風波造成前所未有的社會困局，其中警民關係尤其撕裂，各界已有共識藉成立獨立調查委員會還原真相、查找不足，惟特首林鄭月娥一直拒絕，並堅持訴諸現有機制，讓作為「獨立機構」的監警會「調查事件」。故無論監警會的研究結果、甚至質素為何，社會始終期望報告能盡快面世。

「01觀點」曾分析，監警會因司法覆核延遲發布報告無理，特別因監警會本來就不應擔心其工作有越權之嫌，而且法庭在覆核過程中又未有向會方頒下禁制令，禁止公開報告，監警會年初「突然」選擇延遲公開報告，本來就容易惹來猜疑、質疑。現在判決已出，監警會理應盡快發表報告，監警會副主席、建測規園界議員謝偉銓預料當後續工作完成後，報告最快能於5月上旬公開，會方不能再有耽誤。

監警權力不足

社會對立依然嚴重，即使在疫情期間亦未有止息，有需要促進撕裂傷口癒合。但監警會職能有限、甚至整套監警制度存在弊病相當清楚，從去年監警會邀請的國際專家「跳船」，批評會方缺乏足夠權力，未能滿足社會期望，至前監警會委員接受媒體訪問，承認會方缺乏調查權構成「掣肘」，難以找出真相，早已篤破監警會能進行獨立調查的荒唐說法。

更甚者，是次司法覆核雖判監警會並無越權，但判詞卻清楚指明監警會研究目的非為就個別投訴調查，和作出事實裁斷，而是希望對事件有個完整的了解。正如前監警會成員、法律學者張達明所言，監警會「不是在做特首要它做的事情，也不是在做市民期待它監察警察有否濫權」，其報告根本解決公眾疑問，可遑論促進社會和解。

張達明認為，法庭判決反映特首無法再找監警會做「擋箭牌」，也沒有任何理由推塘成立一個法定獨立調查委員會。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

疫情肆虐，稍稍緩和此前由反修例風波造成的崩緊狀況，政府理應把握目前已較緩和的局勢，從速進動真正的法定獨立調查，別要重蹈過去覆轍，再次錯失和平時機。如政府未能展示在嚴正執法以外，願意促進社會和解的誠意，只怕會惡化社會對立，甚至街頭抗爭。