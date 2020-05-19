罰則乏力　政府如何保就業？

「保就業」工資補貼計劃下周開始接受申請，政府周一（18日）再公布計劃詳情，包括當中的罰款機制。然而，政府構思始終未能堵塞坊間所憂慮的漏洞，其新公布的罰款機制更欠阻嚇力，打工仔能否真正受惠成疑。

政府上月推出800億「保就業」計劃，為僱主提供支薪補貼，當中申請僱主須承諾兩大條件，包括在接受工資補貼期間不能裁員，與及必須將全數工資補貼用於僱員工資支出上，惟一直未有公開詳細罰則，直至周一才交代細節。勞福局局長羅致光表示，領取第一期補貼的僱主須遵守兩項要求，包括在今年6月至8月期間，支薪僱員人數不得少於今年3月的僱員人數（不論支薪與否），與政府工資補貼金額須全數用於僱員工資。若如僱主獲發津貼月份的僱員人數較3月份少，須按比例繳交「罰款」；但如僱主未有將全數津貼用於僱員薪金，而僱員人數沒有減少，則只須向政府歸還補貼差額，無須另外罰款。

羅致光指，倘罰則過於嚴苛或「倒罰」，會令僱員受害。(資料圖片)

罰則「水皮」須調整

簡單來說，罰款機制主要考慮兩大因素，包括員工減幅比例與罰款比例，當中後者以僱主公司規模（即該公司於3月僱員數目）計算，而罰款計算方式則為將補貼額與兩項百分比相乘；而兩項百分比均為遞進性質，即如某公司員工減幅比例與公司規模越大，兩項百分比就越高，罰款亦會較高。

諸如政府於記者會所舉的例子，假設某公司3月僱員人數為1,000人、單月可取500萬元補貼計算，如其於6月的僱員人數較3月少100人，裁員百分比即為10%，而500人或以上的公司，罰款百分比為80%，故在三者相乘後，該公司罰款為40萬元，僅為補貼額的8%。即使再考慮中、小企的處境，假如員工數為5人的僱主每月領取4萬元津貼，假若裁走2人，其裁員百分比雖為40%，但由於少於10人的公司罰款百分比僅為10%，故最終的罰款僅為1,600元，為津貼額的4%而已。故此，僱主絕對有機會「以小搏大」，無懼罰款大肆裁員。

毋庸置疑，政府罰則阻嚇力嚴重不足。政府收回僱主「用淨」的薪金津貼固然合理，但其對裁員僱主罰款力度卻不敢苟同。政府豪擲800億以「保就業」，原初更要求參與計劃者不能裁員，但現在罰則卻只輕罰裁員僱主，僱主即使大幅裁員仍可保留巨額津貼，他們在節省人手上就再無顧慮，計劃保障市民就業的效率相當成疑。

政府計劃的雖謂「保就業」，但實際乃保住企業，在理念上已過於盲目相信「滴漏效應」，而非直接為僱員著想。邏輯上保企業雖然可以保障就業，企業一旦無法於疫情下捱過去，最終也無法提供就業機會。惟現時計劃正是過份傾斜於企業的考量，未能有平衡打工仔的利益。增加罰則及限制，遠遠未至於要令企業倒閉。政府必須重新調整罰則的計算方式，增加僱主裁員的「成本」，方能確保僱主負起保障其員工就業的責任。