金融無紙化宜早不宜遲

據《信報》報道，港交所正計劃全面改用電子化招股程序，並最快於本年6月諮詢意見。如獲市場支持，計劃將預期於年底起實行，屆時新股招股時，不須再印刷紙本認購申請表和招股書。我們喜見符合環保潮流的政策出台，而金融無紙化在港亦已有討論多年，市場早有共識，故當下之急是要制訂清晰的落實細則，而非只再流於諮詢層面。

本港證券交易多年來有不少變遷，早前交易大堂亦成為歷史，但證券無紙化遲遲未落實。（路透社）

據《上市規則》第12.11條規定，雖然現時上市「新申請人印發上市文件的形式必須包括印刷本」，但同時亦設有「混合媒介要約」，即指發行人欲刊發電子形式招股章程及印刷本申請表格時，必須符合滿足多項要求，如在整段要約期內，印刷本招股章程的文本可在指明地點應任何公眾人士要求免費領取、在每個派發印刷本申請表格的地點，均有至少三本印刷本招股章程的文本可供查閱等等。但即使「混合媒介要約」可減少招股的用紙量，過去亦僅有少數新股採用，包括阿里巴巴重回本港上市。

阿里巴巴2019年來港作第二市場時，公司曾按《上市規則》申請豁免傳統提供紙本招股書的規定，並成為本港首家採用全電子化招股的實例。阿里巴巴有此一着，主要是因現時金融科技和網絡已經普及化，而大批投資者在認購新股時，亦鮮有領取一般多達600多頁的紙本招股書仔細研究。故平衡資訊透明和環保後，其IPO決定採納無紙化形式，而最終招股過程也未見阻礙。

浪費紙張 缺乏效率

若然港交所在諮詢後決定採納無紙化的IPO程序，這不但可為節省印刷招股書的費用，更能避免浪費數以千計、厚度好比黃頁的招股書淪為廢物。再者，電子化的認購表格亦可加快新股上市的程序，將現時一般T+5安排縮減一天，惟計劃的缺點在於部分潛在投資者不諳網上認購的手續。

儘管我們喜見港交所欲意推廣阿里巴巴的招股形式，但回溯本港金融業無紙化的進程，卻見裹足不前的步伐。早在1999年，金融基建督導委員會已發表報告，建議本港按階段轉為無紙市場，但在隨後數年港交所和證監會的諮詢中，卻未能就具體運作達成共識。然而互聯網普及後，港交所、證監會和證劵登記公司再於2009年討論懸而未決議題，並於翌年9月發表聯合諮詢總結，認為「應落實有關在香港實行證券市場無紙化的建議」。可是，縱然立法會在2014年6月已首讀證劵無紙化條例草案，並於翌年3月三讀通過，惟證券無紙化的落實細則，卻到上月才見出台，最快還要待2022年才分階段實施。換言之，本港花了十多年時間討論證券無紙化，迄今的進展仍然緩慢。

隨着互聯網的應用日漸普及和廣泛，金融無紙化不但是大勢所趨，也是符合現時民眾欲求的環保生活習慣。雖然這次港交所欲推行IPO無紙化乃是正確之道，但過去十年相關諮詢早有論及，共識已見形成，而阿里巴巴的招股過程已證明了無紙化的可行性，故當局現時所須是要制訂清晰、可行的方案，以追趕昔日延宕的時間。