【港版國安法】中美對抗加劇　香港國安問題不能拖

中央宣布將在周五開幕的全國人大會議審議「港版國安法」，填補香港的國家安全漏洞。根據《香港01》消息，該法涵蓋顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預四個重點項目，通過後會列入《基本法》「附件三」直接於香港實施。可以說，中央已不再寄望政治積弱的香港政府可於短期內自行為《基本法》23條立法，但中美鏖戰之下，鑑於香港的國家安全問題很可能將成為兩國長期角力下中國一個突出弱點，必須馬上採取行動補救，這是港人必須認清的一個政治現實。

中美角力日漸白熱化，雙方在各個方面都已經不再客氣，兩強對抗之勢相當清晰。中、美兩國自然知道兩強相爭，先顧好後方的道理，各自都已在國家安全方面作多年經營。美國自然不消說，國家安全幾乎無所不包，更有經營多年的情報部門專門維護國家安全。中國起步較晚，但國內的國家安全體系也有多年經營。

然而，對中國而言，「一國兩制」下的香港長期未有履行到國家安全應有的義務。再加上去年反修例運動至今，多次出現港獨的宣傳，背後又有外國勢力的介入，甚至有香港政治人物更「光天化日」公開地遊走於美國或其他國家進行政治活動，企圖藉外國之力干預香港事務。這便無疑是挑戰中央對香港問題的底線。

對於中央而言，2003年在《基本法》23條立法問題作出過退讓，但時移勢易。放諸今日的國際環境，以及部分本地政客完全不顧後果的挑釁行為，中央便不可能再任由情況失控下去，必會以其手中有的牌來堵塞住香港的國家安全漏洞。這次立法無疑反映了中央已下定了決心解決問題。

這種情況其實對香港而言難言理想，但這是香港政府長久以來沒有魄力做好國家安全問題的結果。事已至此，竟然還有人以為依靠美國的恫嚇手段便足以令中央退讓，實在讓人哭笑不得。無論是所謂取消香港的獨立關稅區，還是制裁手段，這些早已在美國政客口上多次出現，中央政府難道還需要港人去提點？既然中央下了這樣的決定，也就預計了美國會有各種各類的反應，絕不可能因為幾句恫嚇之辭就作退讓。無論如何，香港人認清香港的政治現實，在中美角力的大格局中應堅守好政治倫理，，才是最合乎香港利益。