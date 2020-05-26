【新冠肺炎】當歐洲經濟押注在旅遊業時

受新冠肺炎重創的西班牙，正打算於7月暑假重開旅遊業，以救亡奄奄一息的經濟。當其重啟經濟活動不單是因為疫情平穩、衛生風險處於較低水平，而是歐洲諸國的旅遊業佔國家經濟總量一成，不能長期停擺時，這便反映出已發展地區的經濟通病。

西班牙新冠肺炎疫情：圖為5月2日，人們在馬德里的大街上鍛煉身體。（AP）

自3月起西班牙以防疫為由關上國家大門後，該國的旅遊業靜如止水近日隨着歐洲疫情發展漸見平穩，當前的重點疫區已轉移至美洲和俄羅斯。有見及此，西班牙政府周一（25）宣布，針對海外旅客的兩周隔離措施將於7月1日起取消，外相Arancha Gonzalez Laya更在Tweeter上稱，「我們將在7月起逐步向國際遊客開放，解除隔離，並確保最高水平的健康安全。我們期待您的光臨！」

歐洲偏重旅遊業

不過，馬德里有此一着不僅出於對疫情的判斷，背後更有其經濟代價。據世界旅遊組織早前警告，受新冠肺炎影響，本年國際遊客的出旅率將大減六至八成。這個數字或對發展中國家意義不大，但對歐洲這個偏重於旅遊業的地區的經濟打擊卻是異常沉重。以西班牙和意大利為例，前者的旅遊業佔國內生產總值至少12%，而後者則佔13%，故當局急於在暑假重開大門迎來國際旅客，自有其現實考量。

太平盛世時，人們普遍會忽略將雞蛋全押到旅遊業的風險，但誠如意大利作家Marco d’Eramo所言，「旅遊業就像重工業」，其發展會擠走其他行業。首先，發展旅遊業所須的不是將創意轉化成有利可圖的人才，或是石油、礦產等天然資源，而是將一國承襲的歷史、文化遺產，重新以商業代的形式包裝，故不受限於天然資源和教育質素。其次，國際旅遊城市的發展起伏，主要端視他國的經濟發展和收入增長，而非受限於本地經濟周期，故高度外向的城市雖然深受國際格局所左右，但同時亦可避開國內的經濟波動。因此，旅遊業某程度就像「資源詛咒」，發展主要取決於「歷史優勢」，但亦會反使從政者不思長進，忽視產業多元化的必要性。

「旅遊業就像重工業」

對於本國居民而言，過度依賴旅遊業亦有其弊端。如意大利威尼斯的經驗，當大眾旅遊業成為城市經濟的中流砥柱後，大量旅客前來不但對本地環境造成龐大壓力和破壞，也順勢推升當地租金，而威尼斯這個前工業重鎮，1970年代全盛時期就有逾3萬工人受僱於化工企業，但當旅遊業興起而導致人口外流後，今天僅約5千人在當地就業。這亦引證了上述「旅遊業就像重工業」的觀點。

歐洲諸國出於現實考慮急於重啟邊境，但疫情也給予多國改革經濟結構的契機。隨着多國陸續推出大規模貨幣和財政政策來刺激經濟，政策的重點除了減稅和大增政府開支，以設立更廣泛的社會安全網外，更應針對地改善疫情所曝露出的兩大缺失——即公共醫療系統和減少人際接觸的新經濟領域，如無人機物流和線上會議程式等，避免將雞蛋放在同一個籃子。