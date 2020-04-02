【新冠肺炎】歐美經濟下行的兩種軌跡

新冠肺炎爆發至今，疫情未見受控，即使各國政府和央行連環出招救市，環球股市仍未見站穩陣腳。全球經濟下行已成定局，但由於歐、美經濟結構不同，前者屬於「出口增長模式」，後者則為「消費增長模式」，這使兩地的下行速度和深度，以及後續的復原能力亦有所不同。

德文（Peter Tuchman）因為多次上鏡，而被喻為「可能是華爾街被拍照次數最多的人」。（新華社）

歐美兩地股市走向雷同，但這只能反映投資者的恐慌情緒，在疫情未見曙光時仍揮之不去，未必等同兩地經濟潛在着相同的結構問題。不少經濟學者過去曾用「增長模型」，來描述一國在正常情況的宏觀經濟結構，而箇中關注的要點，主要是由出口和住戶消費組成的總體需求，與經濟增長點的動態關係，但這同樣可用來分析經濟危機時，潛在風險和應有的對應方案。換言之，即便疫情將引領歐美經濟漸走下坡，惟出現的形式、強度和相應的救市措施等，皆會因經濟結構和增長點而不盡相同。

出口與消費之別

歐美經濟結構不同之處，主要在於德、法牽頭的歐洲大陸所走的道路是「出口增長模式」，而美國則是典型的「消費增長模式」。儘管表面上美國在全球航空業、石油業，甚至軍用武器上，皆處於領導全球的地位，但據世界銀行統計，美國在2018年的貨品和服務出口總量，僅佔全年GDP12.4%，低於德國（47.4%）、瑞典（45.8%）、法國（31.3%）和英國（30%）。與此同時，美國的住戶總消費支出佔GDP卻高達68.1%，反高於德國（52.1%）、瑞典（44.7%）、法國（53.9%）和英國（65.1%）。因此，這兩大指標都反映美國的經濟動力，主要是建基信貸支撐的住戶消費，而非歐式的出口主導。

雖然在疫情下歐美企業陷入停擺、民眾消費活動大受打擊，經濟快速萎縮，但由於兩地的經濟結構和社會保障各有不同，經濟下行的軌跡亦不盡相同。在歐洲的「出口增長模式」背後，通常都配有強大的房屋、失業和醫療等社會保障，這使民眾在面對經濟下行、大規模失業潮時，國家的安全網仍能起到「避震器」的作用，減輕經濟失序帶來的短期衝擊。這或許亦解釋了為何英國在全球貿易鏈斷裂、出口量大減時，會選擇為員工支付八成薪水，刺激消費，並作為經濟的另一增長點。

美式消費增長模式的潛在風險則嚴重得多。美國作為資本主義的典型發展模式，其龐大的金融體系，結合低於歐洲的稅率，不但未有為國民提供全面的社會保障，反而更需要以強大的消費活動，支撐經濟運行，並以住戶收入來推動經濟增長。雖然在太平盛世時，美國的市場力量的確遠較歐洲靈活和彈性，使其較容易調解市場錯置的人力和資源，但同時由於美國的「債務三寶」，即房貸、學債和卡數，早已成為住戶財政預算的核心部分，故當美國陷入經濟下行、住戶收入大減時，不但無法像歐洲國家以社會福利，來換取時間和空間，其危機發酵的速度亦會因信貸斷裂，而發展得更快、更深。

實體經濟嚴重萎縮

更重要的是，由新冠肺炎觸發的「黑天鵝」，與2008年金融海嘯的成因不可同日而語，使華府救市措施的效用亦大打折扣。首先，在全球需求同時萎縮之際，美國不能像英國靠着財政政策，反向刺激佔經濟比重較少的出口行業。其次，金融海嘯的成因是由房產泡沫引起，繼而觸發按揭證劵的拋售潮和流動性短缺，再以骨牌效應傳遍各行各業，故聯儲局大幅減息和買債，某程度上可修補資金鏈的斷裂，讓經濟逐步回復動力。反觀當下的危機，是由於實體經濟的供求嚴重同時萎縮大幅引起，即使聯儲局最近重啟量化寬鬆和減息，充其量亦只能阻止貨幣流轉無序萎縮，不能使到生產和消費回復正常。畢竟居家隔離只是既無生產、亦不太消費的活動。

現代資本主義的運作原理，好比一輛運行中的單車，而生產和消費則是推動單車前進的循環動力，同時信貸則像「變速箱」，可讓經濟透支未來，增強發展動力和速度。問題是，人無法在靜止的單車保持平衡，經濟也不能在生產和消費靜止時繼續運行，經濟危機自然應運而生。因此，即使歐美經濟下行皆由疫情而起，惟前者在單車靜止時，至少還有社會保障作為軟墊「避震」減痛，而後者則會直撞地面，流血不止。