特朗普與Twitter開戰所為何事？

周二（26日）美國總統特朗普在社交平台Twitter上反對郵寄投票，提到「郵寄選票可具欺騙性，絕無實現可能」。數小時後，相關帖文下出現Twitter系統的感嘆號標誌，寫着「郵寄選票一事有待查證」，提醒用戶此貼或具有誤導性。「狂人」總統特朗普因而大怒，更狼批「Twitter完全扼殺言論自由」。

Twitter此次針對特朗普投票方式推文採取的「誤導信息指引」，是基於前段時期為掃除關於疫情誤導信息而制定的條例。比如除了此次特朗普有關郵寄投票的推文遭標示，早前巴西和委內瑞拉總統有關新冠肺炎不實信息的推文亦曾遭刪除。目前，雖然條例延伸至其他領域，但仍主要針對政治人物。對於許多認為特朗普常常滿嘴跑火車的反對者來說，這一次Twitter可謂是執行正義，警戒特朗普說話需謹慎，但另一方面，這也引起不少公眾對社交平台言論審查的擔心。

另一社交平台巨頭Facebook總裁朱克伯格周四（28日）雖未直接評論特朗普一事，卻也談及其對網絡平台言論審查的態度。他表示社交平台不應擔當真相的裁判，同時也提到言論審查不宜過細過嚴。

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審查準則至關重要

正如我們早前指出，資訊或社交平台當然要有負責要有必要程度的審查，但審查應主要針對血腥、仇恨、暴力等底線的有害信息，而非規管非極端內容。較灰色地帶的內容可交由用戶通過檢舉機制，或標示提醒等方法軟處理。這樣或可讓大部分的內容多元交流，避免AI的誤傷又或是審查員的主觀偏差讓內容單一，又可避免極端的「羶色腥」內容傳播。

此次Twitter對特朗普的信息予以提醒的方式，固然沒有擔任「球證」的角色，但仍有改進空間，其中最重要的便在於其審查原則要具體透明，避免公眾對其審查是否公正的質疑。比如此次Twitter判斷特朗普推文有誤導性是出於「郵寄選票絕無可能」還是特朗普對郵寄選票影響的闡述。此次對特朗普推文的提醒，乃依據早前針對疫情指定的「誤導信息指引」，顯然在此後未必具備普適性。當條例延伸到其他議題，甚至不再限於政治人物時，應如何釐定「誤導信息」的標準，Twitter必須有公開具體的準則，才不至於其審查行為被質疑淪為輿論打手。

當然，除了社交平台的審查邊界，這件事亦提醒公眾人物本身，需更加謹慎發言。特朗普亂說話或許已成常態，但其他地方的政客也要避免以訛傳訛。比如香港立法會議員蔣麗芸早前在個人社交網絡發表蒸口罩殺菌的作法，便引發不少人擔心不是有效做法。實際上，不僅僅是公眾人物，在互聯網時代每一個人都可以在公共話語空間獲得一席之位。而這個更開放的公共言論空間，究竟是利大於弊，還是弊大於利，則在於審查制度的完善與每一個使用者的自我規範。