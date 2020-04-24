YouTube「獨尊世衛」　再陷審查風波

繼YouTube上個月陷入「黃標風波」後，行政總裁Susan Wojcicki近日接受CNN節目「Reliable Sources」訪問時表示，與世界衛生組織（WHO）建議不同的內容，會因違反YouTube政策而遭刪除，令YouTube再次陷入審查風波。

完全不受規管的內容平台是雙刃劍，容易散播不實信息，因此網絡審查雖為人詬病，但已經成為網絡難以避免的一環。但正如我們在「黃標風波」所指，關鍵在於審查的標準，以及與審查掛鉤的內容。「黃標風波」的問題是審核算法與商業經濟過度掛鉤，被質疑或導致不少內容主因經濟問題而不得不在內容選擇上「跪低」，影響網絡生態的多元與自由度。

世衛建議屢惹爭議

此次YouTube對於疫情內容的審查的標準獨以世衛為尊，再次惹來批評。YouTube本應廣開言路，讓不同資訊發表，只在必要時加以限制。其指定世衛為「唯一」官方標準答案，是否真的足夠客觀、真實、及時？世衛應對此次疫情方面屢有爭議，比如將疫情定為「全球大流行」的時機是否太晚？世衛不建議全民配戴口罩，依據僅是害怕公眾錯誤使用以及資源分配不夠有益，也令人認為世衛的建議並不完全合適，更遑論是唯一正確的說法。

蓬佩奧堅持認為中國未能及時報告疫情，並認為WHO本身存在問題。（AP）

再加上疫情發展往往瞬息萬變，對於大部分的內容，戴口罩還是不戴口罩，疫情究竟有多嚴重等問題，不同地區因人口密度、文化習俗、醫療水平等問題都會得出不同的答案。因此，相對於一刀切地以制訂單一的標準答案及屏蔽其他信息，反倒不利於世界更全面地了解疫情。

可只針對極端內容

不可否認，疫情之下，謠言或不實資訊或會造成恐慌，因此我們不能一刀切地否定審查機制，而是改良審查的準則和方法。審查是為了客觀和核實資料，而任何機構、研究、以及個人都會有判斷失誤的時候，若審查偏離了從事實出發的原則，而偏信某一機構，其實也有違客觀原則。應對疫情需要多方資訊、多加驗證，YouTube更應廣開言路，在審查的標準上，對於一些與世衛相反的討論，不應一刀切地屏蔽。「反調」內容只要並非極端，或可「放生」，而這中間或有瑕疵和失誤，可由用戶通過檢舉機制處理。而對於極端或有害信息，比如教唆處死寵物以免病毒傳播等內容，因觸及血腥、仇恨、暴力等底線，則可予以屏蔽。如此讓大部分的內容多元交流，完備呈現資訊，同時又避免極端的「羶色腥」內容傳播。

繼「黃標事件」後，YouTube再次被質疑成為偏頻的打手。在平衡網絡生態的議題上，YouTube還需在審查原則繼續探索，切不可過度迷信「權威」與金錢，錯失了網絡交流的真諦。