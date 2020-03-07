充滿灰色地帶的YouTube「黃標」

近日，不少YouTuber反映，提到肺炎疫情的影片均備「黃標」。YouTube於周二（3月3日）派多名亞太區代表與一眾YouTuber開會道歉，商議改善方案，並歸咎於AI（人工智能）不夠「聰明」。然而AI不過是審核機制的「捉刀人」，問題是社交平台要怎樣的審核標準，而這正正考驗社交平台及用戶的智慧。

網絡審查雖為人詬病，但已經成為網絡生態發展下難以避免的一環。完全不受規管的內容平台容易成為散播負面信息的雙刃劍，亦可能無法吸引投資。不管是facebook、亞馬遜還是「黃標」事件的YouTube，當他們的用戶增長到一定程度，而管理又未跟上時，都易遭質疑規範過嚴或過寬。

此次肺炎「黃標」事件，YouTube公司將主要責任歸咎於AI審核模式的智能缺陷，包括對廣東話內容的識別不及英文識別那麼準確。然而，即使讓AI更加「聰明」，如何判斷「爭議性話題和敏感事件」始終充滿主觀色彩。只針對AI補漏是不能徹底解決問題的，最終需要釐清的仍是YouTube如何制定標準，如何設計AI算法。

YouTube被Google收購後，業務愈做愈大。（資料圖片）

綠標、黃標、紅標

目前，YouTube審核分級為綠標、黃標與紅標三級，功能是與YouTuber分享利潤，互惠互利。過去多年，隨着YouTube用戶群體和平台的擴大，造就了不少具有名氣的影片主，企業金主希望直接投放廣告宣傳。此後，YouTube影片逐漸都帶有廣告，無論在開頭、中間或結尾。而只要有人看到這些廣告，影片上傳者就能因此取得收益。具備相當人氣的YouTuber，月入可逾十萬元。

然而，由於收益來自高點擊率，難免會有影片主以嘩眾取寵甚至「羶色腥」的內容來增加曝光。為了杜絕以極度血腥等場面吸引點擊率賺錢的做法，YouTube公司設立綠、黃、紅標的分級機制。綠標影片對廣告收益沒有特別限制，紅標影片完全不會分得廣告收益，黃標影片則介乎其中。從社交平台的適度內容規範而言，有這樣的分級標準可以理解。

+ 3 + 2

為影片分級的是AI，但具體標準是什麼呢？這正是問題的癥結之一。實際上YouTube自己也拿不出一套具體詳細的分級標準。絕對的血腥、暴力、情色自然是「紅標」。然而「黃標」卻不易拿捏，令眾多YouTuber最頭疼，只能靠揣摩「上意」盡可能地避開。根據他們的經驗，有性感裸露和涉及政治的，都極易被打上黃標。如何釐定政治、色情的尺度，他們會不斷踩線試探。比如此次肺炎疫情因被歸為「爭議性話題和敏感事件」，繼而容易被標黃，也讓大部分影片主一頭霧水。YouTube標準的不清晰讓AI審核烏龍百出，除了這次肺炎事件，去年夏天台灣youtuber羅卡Rocca、綠眼鏡Punk既不涉及政治，也不涉及暴力、血腥、情色性感等，但還是被標黃了。

在適當情況下標黃，無疑能有積極作用。例如當社會因疫情恐慌，適當的內容分類或能減少假消息傳播。世衛組織（WHO）據報亦曾與YouTube母公司Google等科網高層見面，要求協助防止有關疫情的假消息傳播。但由於YouTube黃標沒有清晰透明的標準，外界擔心內容分級最終會受商業與政府的不當影響。

點擊率與影片主的收入息息相關，因此影片主往往需要構思足夠吸引眼球的影片内容。（YouTube@Like A Miracle리이나りいな）

審核標準是否公平公正？

商業方面，YouTube收入主要來源自商家的廣告費，在廣告商的壓力下，AI審核算法會否趨於對應商業需求，將一些商家不喜歡的影片題材標黃？有YouTuber便曾抱怨，被以「廣告主不喜歡」這樣的帝王條款標黃。政府以及公營機構也是廣告金主，政治或經濟壓力又會否令社交平台妥協？這一方面令用戶因為內容分類而可能受不公平對待，一旦影片被標黃，YouTuber的收入也可能因為分潤機制而損失慘重。部份YouTuber表示因提及武漢肺炎被「黃標」，相關影片失去逾九成收入。

可見，YouTube本身的審核標準欠透明，才是AI審核不夠「聰明」的根本原因。對此，有人反對黃標與流量分成掛鉤，認為黃標僅可作為觀眾觀看的提醒，而不可與經濟掛鉤。亦有人提出應該在AI審核算法中減輕政治和商業的影響，增加觀眾喜好的比重，甚至呼籲擴大會員制，以抗衡廣告商壟斷算法的局面。YouTube運營是個龐大的體系，我們無法一時評價這些提議的可行性與利弊。但這些議案都是值得探討的方向。更重要的是，這些提議正說明社交平台不能夠將AI推出來頂罪，將內容規管的責任外判。YouTube公司既要檢視其審查設計會否與政治和商業過度掛鉤，YouTuber和觀眾也可藉此反思網上生態，思考社交平台的使用是在促進資訊更好流通，抑或背道而馳。