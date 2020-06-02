【港版國安法】建制派必須明白「兩制」差異

人大常委會將起草香港國安法，社會非常關注，憂慮易墮法網。不少建制派近日表達意見，惟未能釋除社會疑慮，甚至予人「愈描愈黑」之感，實有負期望。

以葉國謙為例，他為現屆港區人大代表，上周亦在北京參與了兩會。其周日（5月31日）出席《城市論壇》時，回應去年四川有人因出售「銘記八酒六四」酒瓶而被控顛覆國家罪，他認為製造酒瓶而不是言論而屬於行為。對於支聯會集會，葉國謙認為只表達「結束一黨專政」，則屬言論表達；但若有行動或號召性質，將違反國安法。但言論與號召性質的定義界線，葉國謙未有言明。

葉、譚語焉不詳

曾任港區人大的基本法委員會副主任譚惠珠，周一（6月1日）出席電台節目時，亦多次被問到六四集會。其雖然表示「結束一黨專政」與中國多黨合作的政治現實不符，但對於六四集會高呼「結束一黨專政」是否會觸犯國安法，譚惠珠多次以「不評論」、「不知道草案將怎樣寫」為由而拒絕回答。

誠然，製造「平反六四」的商品出售，及喊「結束一黨專政」口號等，在內地皆可能觸犯顛覆罪。但香港的社會情況與內地不同，並不能將內地的一套標準套用在香港。這亦說明了，為什麼內地2015年已有國家安全法，但是次也沒有搬到香港，而是由人大常委會專門另行起草「港版國安法」。而葉國謙、譚惠珠分別為港區全國人大代表及基本法委員會副主任，實有責任將「兩制」的差異帶進討論，提出恰如其分的主張，讓是次立法更能照顧香港社會的需要。支吾以對，或聲稱「不評論」，不但是不負責任之舉，甚至對「一國兩制」無益。

譚惠珠日前指，大家不用怕「港區國安法」，指法律是為了保障基本權利和自由。（資料圖片／梁鵬威攝）

挺起腰骨、反映香港需要

如果說香港沒有為23條立法是香港人缺乏對「一國兩制」中「一國」的理解，那麼「港版國安法」就是中央是否準確理解「兩制」的「大考」。香港社會既然有焦慮，建制派就應該充份聆聽及反映民意，以讓社會釋除疑慮，並協助人大常委會透過草擬適切香港需要的法例，通過這次考驗。他們必須挺起腰骨，為兼容「兩制」差異、為香港爭取最大空間而努力。

就是次中央立法，《香港01》提出五項倡議，包括人大常委會諮詢香港專業意見，讓律政司、大律師公會等就香港法律習慣、社會憂慮等充分反映意見，協助「港版國安法」草擬。是次立法亦應具針對性，清晰訂明罪行元素，避免讓香港市民產生容易墮入法網的感覺。

香港政治精英過去23年毫無承擔，連能否根據「一國兩制」順利為國家安全立法都沒有自信。如今中央政府為香港制定「港版國安法」，其實就是一次「赴考」，考驗是否依然理解「兩制」的差異及需要。在這次歷史性的考試中，那些有職位、有權力的政治精英能貢獻多少，不只影響他們個人名聲，更可能關乎「一國兩制」能否行穩致遠。建制派應有這種高度的自我認知及歷史認知，明白自己該當何事。