罷免韓國瑜案　台灣上一堂課

6月6日台灣高雄市舉行投票，決定是否罷免韓國瑜之市長職。這不僅是高雄全市大事，也為台灣上下關注。

「想出去走走，帶我去高雄。」黃明志6月2日晚在網上演唱會如此唱。

新冠疫情重創旅遊業，高雄市政府找來黃明志合作，這名馬來西亞歌手的《出去走走》成為了高雄觀光主題曲，網上MV大賣高雄市景。當他在網上演唱會唱到這歌時，高雄的網民自然受落。

但歌曲結束後，出現的是高雄市長韓國瑜，隨即出現了反差。部份網民留言說，「政治滾開，高雄加油」、「​666罷韓」。

政客須向人民交成績

6月6日星期六，高雄市舉行「罷韓」公投，不論結果如何，對韓國瑜以至不少政客也是一記提醒。韓國瑜由寂寂無名到當選市長，甚至在今年年初角逐總統大位，無疑是出色的政客。憑着一句「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，韓國瑜某程度上跟美國特朗普、英國約翰遜都有相似之處，就是抓緊了民眾的切身利益，推銷一套能改善經濟收入的願景。

然而，不論是特朗普、約翰遜或韓國瑜，他們當選之後都得面對現實的管治問題，包括能否兌現承諾。要改善經濟，當然不是一句「讓美國再次偉大起來」就可以，也不是脫歐就能夠讓英國一帆風順。約翰遜政府至今仍在與歐盟磋商未來的貿易關係，便說明了政治口號不能當飯吃。對於韓國瑜，這道理亦同。雖然韓國瑜在罷免案的答辯書中，列出就業機會、投資額、國內外旅客增加等多項政績，但高雄距離韓國瑜當初所言之全台首富，顯然仍然距離甚遠。

當然，韓國瑜只上任一年半，現在來結案是言之尚早。但他上任僅半年便蘊釀參加總統選舉，便於去年10月向高雄市政府告假，顯然是對高雄人不負責任的，以個人仕途凌駕於高雄市及競選承諾。而這亦成為了罷韓案的五個理由之一，他被指控違背責任政治及誠信原則。過去這個現象或許不明顯，因為特朗普、約翰遜等都已達最高大位，沒有再上層樓的需要。但究其本質，這種只為個人政治紅利、置為民服務之責任不顧者，也是不少民粹政客之共通點，扭曲了甚至可以腐蝕民主政治。

罷韓案加劇政治黨爭

根據台灣《選罷法》，只要通過罷免提案、連署及公投三關，即可罷免公職人員。罷韓案一旦獲得通過，韓國瑜即成為台灣民主化以來首名被罷免之市長。

不過在另一方面，《選罷法》以至這次罷韓之操作也是充滿爭議的。首先，《選罷法》近年下調門檻，由「雙二一」（即投票率達二份一及罷免票達二份一）改為投票率達四份一及罷免票達二份一。以高雄選民人數而言，58萬票便足以令韓國瑜遭罷免，較其前年所得之89萬少得多。要避免少數否決多數之怪象，卻保住韓國瑜之民眾必須出來投票。長遠而言，此機制還是有需要檢討。

再者，民進黨在此次選舉中身影處處，罷韓動議者便包括了一名民進黨前市長陳菊之官員，民進黨亦高調呼籲高雄人出來投票，被視為因黨爭而欲掃除政敵。這種政治觀感足以加劇台灣黨爭，也可能令社會進一步撕裂，對台灣民主政治有害無利。

若然有足夠的「韓粉」願意到票站挺他，韓國瑜仍須深切反省，思考如何在2022年任期屆滿前切實改善高雄市之經濟及人民生活素質。若然高雄人因為韓國瑜告假參選而感到被背棄，決意讓他由突然冒起到戲劇性地急速墜落，高雄以至台灣未來之何去何從，亦為當地人民不得不深思之問題。這樣才能令到罷韓案能帶來「破壞性創造」，裨益社會更多。