眾議院通過彈劾特朗普　鬧劇一場或是民主一課？

美國周三（12月18日）晚上，眾議院在電視直播前通過彈劾總統特朗普，使之成為美國歷來第三名被眾議院彈劾之總統。接續發展沒有懸念，由共和黨佔多數的參議院將否決議案，保住特朗普總統之位，這場彈劾案是否注定只能為鬧劇一場？

特朗普因為涉嫌要求烏克蘭對付其政治對手拜登，被眾議院彈劾。議案分兩項，一為指控特朗普濫用職權，二為其不配合調查而妨礙國會運作，分別以230票贊成、197票反對，及229票贊成、198票反對，獲得通過。投下贊成票的全是民主黨議員，反對的幾乎全為共和黨人，兩名倒戈的民主黨議員其中一人打算轉投共和黨陣營。在政治對立及社會撕裂的美國，這次的表決結果為意料之內。

同樣能夠預期的是，在共和黨人佔多數的參議院，彈劾議案將被否決，民主黨及其支持者將會指摘共和黨議員包庇總統，共和黨及其支持者則批評民主黨人濫用彈劾權力，作政治攻訐。兩至三個月後，美國歷來第三次之彈劾案將會以鬧劇形式落幕。

美國民主黨在2018年中期選舉中取下眾議院過半數議席，議長佩洛西因而成為今次特朗普彈劾案的焦點角色，眾議院12月18日在其主持下通過美國歷來第三次彈劾總統議案。（REUTERS/Jonathan Ernst）

對來年大選的迥異預期

對上一次總統彈劾案為克林頓1998至1999年萊溫斯基事件，當時克林頓的政策得到人民支持，即便其個人操守成為眾矢之的，在國會兩院彈劾期間仍然維持高企之民望，且民調顯示美國人反對彈劾議案。今次特朗普被眾議院彈劾，不少共和黨人以克林頓為例，聲稱民主黨人將會自食其果，因其政治操作而失去民意支持。親共和黨大報《華爾街日報》在眾議院通過議案後發表社評，指出「特朗普將獲參議院裁定為指控不成立，共和黨人可能助了特朗普一把贏得連任」。

另一方面，親民主黨大報《紐約時報》表示，「特朗普遭彈劾，共和黨人隨其墮落。投票趕走他們，保護美國民主。」《華爾街日報》及《紐約時報》、CNN及霍士電視台呈現的如平行時空。根據民調，民主黨選民八成多贊成彈劾特朗普，共和黨選民卻只得一成支持。換言之有罪與否，視乎你是哪個政黨的支持者。

對於兩個政黨而言，彈劾議案的結果早已注定，並非重要，重要的是它會怎樣影響民意走向，甚至會否改變來年大選之格局。共和黨人參考克林頓的例子，但兩次彈劾案不能完全類比，除了因為克林頓當年之民望遠比現今特朗普的高，也因為萊溫斯基案的本質是總統私生活和操守，但特朗普案則為利用職權之便對付政敵。再者，當年參議院否決彈劾案，隨後半年克林頓的民望見回落，翌年總統大選民主黨更敗於共和黨。彈劾案的政治觀感以至民意走勢，向來便是浮動不定，沒有人能說得準。

12月18日眾議院通過彈劾案當晚，總統特朗普在密歇根州造勢。上屆特朗普於此東北部州份只以0.3個百分點險勝，加上中美貿易戰對當地經濟之影響，外界難料此淺紅州份會否於2020年大選轉藍。（REUTERS/Leah Millis）

終極裁決者——選民

而這一點，本來便是民主社會之常態。彈劾總統的機制往往門檻較高，例如要得參議院三分二議員支持，並不容易通過。比較憲法學者Tom Ginsburg最近研究指出，1990年至2018年間63個民主國家曾發生國會彈劾行政首長之事，共154宗彈劾議案僅10宗獲得通過。除非像尼克遜的水門事件那般嚴重，連國會內的黨友再難支持，使尼克遜自行請辭以免難堪，否則一般而言，國會議員依政治立場投下贊成或反對票，而他們是否逆民意而行，在下場選舉中人民便會以選票表態。

明白此道理，共和黨、《華爾街日報》、霍士電視台等便應自問，他們是否有把握特朗普政府得到選民認同？尤其是2016年大選特朗普雖得到較多選舉人票，但其得到的普選票其實少於民主黨候選人希拉里，說明了美國社會逾半人不支持他。至於民主黨、《紐約時報》、CNN等亦要明白，支持彈劾議案、反對特朗普的多為民主黨支持者，願意「投票趕走他們」的也是這些原本已不會投給特朗普的選民。共和黨人能夠「包庇」特朗普，不是因為他們厚顏，而是因為他們仍然得到一定的選民支持。兩個陣營若然只知討好原有受眾，未能突破同溫層及爭取新支持者，社會不會朝他們所想的方向前行，如其所願般改變。

民主社會要向前發展，既要有公平而公正的選舉，讓選民意願轉化成能代表人民之代表，亦要有相應的政治文化，孜孜不倦地爭取別人的支持，甚至凝聚共識。此理若能彰顯，鬧劇一場或許也是民主一課，並非壞事。