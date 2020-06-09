民調暴跌選情暗淡　特朗普魔力不再？

距離美國總統大選尚有不夠半年時間，最新出爐的民調對爭取連任的特朗普極為不利。美國有線新聞網絡（CNN）民調顯示，選民對特朗普的滿意率暴跌七個百份點至38%，不滿意率高達57%。41%受訪者表示將會投特朗普一票，落後民主黨對手、前副總統拜登的55%達14個百份點。特朗普在各關鍵州份的支持率亦一直落後拜登，可以預視特朗普的連任機會愈漸渺茫。

特朗普民望落後拜登的趨勢不僅反映於自由派媒體CNN的民調，就連蒙莫斯大學民調中心（Monmouth University Polling Institute）、《華盛頓郵報》及美國廣播公司（ABC）、美國國家廣播公司（NBC）及《華爾街日報》，皆分別錄得拜登領先11、10、7個百份點。就連挺特朗普的保守派橋頭堡霍士新聞亦錄得拜登領先8個百份點之多。CNN民調更顯示，特朗普得到自2000年大選以來最少獨立選民支持，更反映特朗普除保有基本盤的鐵粉外，漸漸流失游離選民。

特朗普先後在處理新型冠狀病毒疫情及黑人平權示威中表現失當皆拖累其選情，高達68%受訪者對其對示威者打出「止暴制亂」的鐵腕作風不滿。而在國家種族平等的呼聲響徹雲霄時，一向視種族禁忌如無物，甚至鬧出過種族歧視醜聞的特朗普，應付此類議題自然更加吃虧。而特朗普亦一直欲打中國牌，將疫情的負責全數推給北京，但由於其屢次失言，又跟各州州長鬧翻，發揮不了其所一直自詡的領導能力，亦令人大失所望。

拜登周二在費城發表演說，批評特朗普處理示威的手法，指責後者只顧權力，不顧原則。（美聯社）

特朗普選情告急

其因疫情而流失的支持度，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）月初一項民調顯示，受疫情威脅最嚴重的長者之中，特朗普支持度落後拜登10個百份點。而長者對特朗普處理疫情的滿意度，亦於兩個月內亦暴跌19個百份點，由3月份的17個百份點淨值跌至月初的負2個百份點。65歲或以上的選民一直為美國國內最大比例的年齡層，投票率亦遠高於年輕及中年選民，大多亦是共和黨支持者，如今卻轉投拜登，足以令特朗普陣營着急。

不少特朗普支持者仍以2016年希拉里在大選前一直領先特朗普，卻輸掉選舉人票作例子，聲稱特朗普仍然勝劵在握。然而當年特朗普一舉拿下民主黨的密歇根、威斯康星、賓夕法尼亞三州而撃敗希拉里，今次特朗普在此些搖擺州份卻全線落後，密州平均落後4.2個百份點、威州3.4點、賓州4.0點。特朗普在其家鄉佛羅里達州六輸拜登3.4個百份點、亞利桑那州2.8點、北卡羅萊納州0.8點，就連日益轉紅的共和黨票倉俄亥俄州，特朗普亦落後1.0點。

有見及此共和黨精英亦紛紛與之割席，先有前國防部長馬蒂斯（James Mattis）炮轟前上司揚言出兵鎮壓示威是威脅《美國憲法》，企圖分裂國家之舉，後又有前白宮幕僚長凱利（John Kelly）不點名批評特朗普品格有問題。前總統小布殊及其任內的國務卿鮑威爾（Colin Powell）亦表明不支持特朗普，鮑威爾更稱將會投給對手拜登。在去年國會彈劾特朗普案中，惟一倒戈的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）更現身街頭聲援示威，跟特朗普對着幹。

事實上此批華盛頓精英及上一代政客，對於左右選民的投票意向效果多大實在存疑，但亦顯示特朗普與黨內建制的矛盾再次浮面。然而特朗普於上屆贏得共和黨總統初選提名，便是以反精英的民粹形象，衝着以小布殊為首的共和黨黨內精英以來，甚至對布殊之弟的初選對手傑布（Jeb Bush）極盡嘲弄之能事。特朗普指控華盛頓精英腐敗無能、以權謀私，只為其背後金主服務，出賣選民利益，誓言要打破此利益集團。

參議院共和黨領袖麥康奈爾繼續為總統特朗普護航。（美聯社）

救市措施現分歧

如此說來，特朗普本應可再打民粹反建制牌，並以推動經濟復蘇為主調。至少一項民調顯示，特朗普仍在處理經濟問題上較拜登取得選民信任。然而共和黨內另一翼的挺特派，卻在此大蕭條以來最嚴峻的經濟危機中袖手旁觀，在推出三輪總值過萬億美元的紓困措施後，便閂上水喉不欲再拿錢挽救經濟。縱使美國最新失業數字高踞14%，緊握住國庫鎖匙的參議院多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）卻指情況比預期好，毋須再大灑金錢。

共和黨主流對市場經濟的極端原教旨主義執迷，亦為特朗普打經濟牌以派糖挽民心的大計構成障礙。特朗普早前曾提出撥備二萬億美元投放於基建，以振興疫後的美國經濟，麥康奈爾卻為之設限，提出下一輪紓困措施金額最多只能在一萬億以下。當民主黨人控制的眾議院在三周前通過另一個總值三萬億美元的紓困法案，卻遭共和黨人批評為貪得無厭而將之擱下，令美國政壇出現大選年度經濟下行期間，執政黨竟然厲行緊縮政策，反對扶助經濟的怪現象。

特朗普入主白宮四年，反建制的色彩逐漸褪色難以避免。而在疫情及示威兩大危機之中，特朗普領導無方也令其所自詡的「令美國再次強大」的口號黯然失色。多達七成美國人認為國家正走上錯誤的方向，而共和黨選民中亦有三份一人認為國家正在失控。在此情形下，共和黨反特一派率先發難槍口對內，而挺特一派亦執迷於市場經濟的教條，特朗普最後殺着的經濟牌亦因此大受限制。面對選情日益不利，特朗普能否在五個月內扭轉乾坤？