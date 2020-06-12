大埔8天3鷺鳥被擒　荒誕風潮應查明

大埔鷺鳥林近來發生多宗捉雀事件，八日內共三隻鷺鳥被捉。如此行為既是傷害雀鳥，也可能危害市民健康，當局宜嚴肅處理。

大埔區議員連桷璋周二（9日）於facebook上載其助理拍攝照片，一名中年男子徒手捉起鷺鳥雙翼試圖將雀鳥帶走。連桷璋表示助理即時致電漁護署及警方跟進，其後該名男子才放走鷺鳥。議員接獲區內最少三宗同類照片，捉雀照片亦於網上廣為流傳。

大埔區議員連桷璋助理，今日下午在大埔林村河發現1名男子活捉鷺鳥。（連桷璋facebook圖片）

捉鳥「補身」 妄顧安危

「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian向傳媒表示，各區都有發生捕捉雀鳥和鴿的事件，「捉（野鳥）者多以老人家為主，會捉回家煲湯，因為覺得好補。」而表示事件曝光之後，亦有網民向其反映指當區數位長者是捉鳥慣犯，惟不清楚他們與今次事件是否有關。捕捉鷺鳥本身已屬違法，固不要得，根據《野生動物保護條例》（170章）任何人未經許可，不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、管有或控制受保護野生動物（包括所有野生雀鳥），違者最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

若然市民捉鳥進食「補身」的指控屬實，衛生當局確實有需要向社會，特別是一眾長者重申接觸野鳥的健康風險。染病的禽鳥（活鳥或死鳥）或其糞都有可能帶有病毒，衛生防護中心多年一直呼籲市民應避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便。將之活捉甚至進食，無異將自己置於禽流感的風險之中。正如衛生防護中心資料指出，由於禽鳥身上病毒不常傳染人類，人類對此疫力低，若人類感染，最嚴重可導致多種器官衰竭甚或死亡。連續多日出現捕捉野鳥事件，衛生當局宜慎防「野鳥補身」的謠言出現，及時向社會僻謠，避免有人因而染病。

加強巡查 市民自律

野生動物受《條例》保護，漁護署及警方自然要在捉鳥黑點加強巡邏，阻止再有市民違法捕捉野鳥，也需要查明原因，慎防荒誕「補身」謠言流傳。而捕捉野鳥的行為本身，更已干擾野鳥生活，或導致野鳥受傷，Gian形容捕捉鷺鳥的行為有如虐殺動物，而香港觀鳥會亦在其專頁發文譴責捕捉雀鳥行為。對此行徑，當區區議員呼籲市民若再遇到上述情況，請立即致電999/1823，促請各部門果斷採取執法行動。但對比執法，保護野鳥始終依靠市民自律，捕捉野鳥的行為應即時停止。