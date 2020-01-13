全新的海洋公園　應真正保育動物

海洋公園向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書，申請逾100億元資金，計劃擬集中於加強環境保護、生物保育。計劃要待1月20日在立法會委員會討論，但海洋公園撥款申請的消息一出，已引起多個動物保育團體關注，令動物權益也成為撥款申請的討論一個焦點。

海豚以及其他動物的下場如何，仍為港人憂慮。（資料圖片／蔡正邦攝）

海洋公園內的動物權益，過去曾為人詬病。市民記憶深刻的如數年前一隻海豚疑似「自殘」，衝向池邊及直插池底，甚至以鰭用力撞向池邊，現場巨響連連，令人相當擔心海豚「被囚」狀況。海洋公園周一（13日）公佈《未來發展藍圖》，宣布將取消海洋劇場表演，可謂是動保團體的一次小勝，但海豚以及其他動物的下場如何，仍為港人憂慮。

動物表演或令觀眾嘖嘖稱奇，海洋公園多年的海豚表演更是港人的集體回憶，但圈養動物有如慢性殺害。動物福利學會（AWI）的美國鯨豚專家Dr Naomi Rose指出，鯨豚動物的活動範圍由數百至上千平方公里，而且鯨豚極為聰明，具有自我意識，群體結構複雜，甚至有文化存在，圈養環境無法滿足牠們的生長需要。而被圈養海豚的死亡風險亦較一般野生動物為高，死因更多涉及壓力症狀，包括肺炎、敗血症等。動物為人類表演，被迫跳躍、翻身、頂波「博君一笑」後，動物卻要為此付出巨大代價。

海洋公園以「自然和保育為本」作為下一階段的發展方針，園方除了停止利用動物表演之外，更應逐步停止圈養。過去由海豚表演的「海洋劇場」長年是海洋公園的重頭節目，園方認為海豚是「保育大使」可以提升遊客保育意識，但說法未免過往理想。遊客觀賞海豚表演始終屬消閒性質，遊客縱然為海豚的華麗跳躍歡呼，也未見得遊客對動物保育的了解大有加深。以剝奪動物自由來讓人類了解動物保育，更可謂本末倒置，是以扭曲生態的方式保護生態。

圈養動物並非提升保育意識的唯一辦法。（資料圖片／VCG）

真正提升保育意識

圈養動物並非提升保育意識的唯一辦法。例如生態遊、潛水、行山導賞等，一樣可以讓遊人了解保育，以達到教育推廣的目的。而透過科技，海洋公園亦能研究以3D投影取代動物，對小朋友的吸引力也不遜於實物。在有其他辦法可供代替的情況下，圈養動物、訓練動物表演百害而無一利，過去利用動物表演吸引遊客的營運方式應可免則免。

隨海洋劇場落幕，海豚可以「放假」休息，不必為海洋劇場的表演操練。但海豚最終將如何「退休」，以至其他動物的待遇如何，政府及社會仍須跟進。立法會議員毛孟靜於上周五（10日）聯同動物保育團體「豚聚一家」、「香港海豚保育學會」就海洋公園發展計劃舉行記者會，要求關閉海洋劇場及展館，訂立停止圈養動物時間表，安排動物「退休」，及提高海洋公園透明度。具體做法雖然要全盤考慮優劣，但建議背後的方向值得肯定。

圈養傷害動物，對人類也益處甚微。（資料圖片／Getty Images）

圈養應該自然成過去

政府作為海洋公園的全資擁有者，撥款時可以加入條款，限制海洋公園不能以新撥款再購入或繁殖海洋動物，改變過去圈養動物、訓練動物表演的營運方式。圈養傷害動物，對人類又益處甚微，這種利用動物的營商方式應該得以改正。海洋公園內的已有動物，因為已習慣動物園環境，放生難度極大，亦不切實際。所以在撥款之中，政府應加入條款要求園方安排動物「退休」。例如要求一定百分比的款項須用於照顧從「演藝生涯」退休的表演動物，以及在規劃新用地時須預留足夠用地安置圈養動物。

目前至少18個國家已立法淘汰繁殖及圈養海豚，瑞士，印度，智利等國家停止利用海豚表演。法國2017年通過法例，水族館不可以再繁殖新的海豚和殺人鯨，或買入新成員，讓圈養表演自然死亡。美國亦已有計劃將圈養海豚安置到保護區海灣，讓牠們在類似動物園的受保護環境下，享有更比以往圈養期間更大的活動自由，以「退役」形式生活。正所謂「己所不欲，勿施於人」，如果人類自己亦不想自由受限、終日接受「頂波」訓練，那麼過去人類圈養動物的做法也應告一段落，讓圈養動物成為歷史，真正做到以「保育為本」。