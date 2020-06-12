「612」一周年　社會和解如何展開？

2019年6月12日的金鐘衝突是反修例風波的關鍵點，將香港由《逃犯條例》修訂帶入對警隊執法尺度、甚至是否存在「警暴」等對立的漩渦中。在這個過程中，香港社會無一人是贏家：官員民望見新低，公眾情緒問題比例攀升，商業環境受影響，數以千計市民面臨法律控訴，年輕人賠上青春。在經歷了這樣的大動盪之後，社會現時的情緒沒有去年那麼激進，但肯定也是極為沉重的。如何處理過去的遺留問題，重建和平的未來，是香港人當下最逼切的問題。

去年6月12日的金鐘衝突，展開了示威是否暴動、示威者是否暴徒的爭議。雖然社會多數人也認同反修例的訴求，但也不能否認示威活動隨後愈來愈激進，訴諸了違法的暴力手段。根據保安局資料，5月底被捕人數直逼9000，目前1,365人已被起訴，其中556人被控暴動罪。被捕人當中有3,286人報稱是學生，佔整體約41%，未成年被捕人比例上升至30%。基於這次社會騷亂的特殊情況，我們早前指出當局可以「簽保守行為」或「警司警誡」，以及特首赦免或減輕刑罰的方式，根據被捕者不同的犯罪背景和參與程度，以不留案底的彈性安排處理案情輕微的年輕人。

【逃犯條例1周年】2019年6月12日，警方龍和道、夏慤道等多個地點向市民投擲催淚彈；現場經常傳來市民咳嗽聲，催淚彈氣傳至海富中心附近，有人更需要服用哮喘藥。（資料圖片）

警司警誡值得應用

警務處處長鄧炳強周六（6日）出席政黨活動時亦表示，早前已向各警區下達信息，指若被捕者的情況許可，可考慮警司警誡等方式處理。實際上，根據6月初警方提供的數據顯示，已有15名被捕青少年接受警司警誡後釋放。

然而考慮到「警司警誡」主要針對未滿18歲的被捕者，或可考慮到社會影響和事件特殊性，將年齡適度放寬。比如去年11月18日不少學生困於理大，引發社會廣泛關注。無論是市民還是學校校長，均對理大中的學生表示關心。可見學生被捕如何處理，與修補社會創傷不無關係，需慎重考慮採用「警司警誡」這樣柔性勸導手法應在此次社會事件中覆蓋的群體。

【6.12】6月12日，警方在夏慤道發射多枚催淚彈，特首辦及解放軍軍營外濃煙密佈。（曾梓洋攝）

社會要走出衝突階段

時隔一年，有人或認為大型衝突的頻率見少，且港版國安法或實施在即，社會將會回復和平。亦會有人趁著港版國安法的提出，趁熱打鐵積極干預。然而這卻忽略了底層仍未癒合的撕裂。香港社會走到今天，示威主題牽涉愈來愈廣，其背後正是不斷積累的社會情緒和撕裂。因此僅靠嚴苛刑法遮掩一切壓力並不現實，更可能激發更多矛盾。疏導社會積怨，更有智慧地檢視反修例的相關案件，不只是「畀個機會後生仔」，而是給了香港社會一個和解的機會。

事實上，如何處理社會矛盾、修復撕裂了的關係，是多個社會也面對的棘手問題。有些地方主張「轉型正義」的概念，通常由調查真相、促進和解等方式，從歷史、司法、行政、賠償等多面向促進和解。香港不少市民對獨立調查格外堅持，其實也是相近的理念。無論如何，我們對於一年來的矛盾和衝突，都應該以更有高度、更廣闊的視野看待。反修例示威中的違法案件，不僅僅是司法案件，更是社會問題和情緒的積壓表現。我們千萬不要以為司法檢控就能夠解決社會問題。不論是社會和解，或是化解深層次矛盾的結，政府和各界也必須做得更多。