【新冠肺炎】外傭檢測誰負責？　政府應健全疫情通行制度

突如其來的疫情打亂了民眾的正常生活安排，包括佔香港整體勞動人口10%、達39萬人（截至2019年3月統計）之多的外傭工作安排。隨著疫情放緩，且預料將長久有限度地存在於社會，如何恢復包括外傭在內的一系列的經濟文化交流，成為了香港社會有待解決的問題。

在疫情的影響下，外傭引入受多方面影響。5月3日，菲律賓於早上8時起暫停所有往返菲律賓客運航班。香港僱傭代理協會主席張結民表示，每個月約700名來港菲傭需要取消，料家傭市場會持續短缺。5月20日，印尼勞動部亦宣布全面暫停輸出勞工。

打擊外傭中介生計，亦導致了供不應求。有中介公司表示手頭再無新傭工資料可介紹給僱主，兩國領事館均不再接受新申請，生意因而接近停擺。而大批中介公司連續多月亦僅餘一兩成生意額，恐5月中開始爆發結業潮。

截至2019年3月，香港有有391,586人次外傭。（梁鵬威攝）

外傭需要檢疫支援

因此，隨着疫情放緩，香港僱傭公會於周日（6月14日）表示，菲律賓、印尼即將逐步解封，無論是對香港市民還是外傭中介行業都是利好消息。只是香港僱傭公會料未來3個月約8000外傭來港，如何平衡防疫安排和用人需求值得思考。

根據僱傭公會6月初向近2000名正等待外傭來港的僱主做的問卷調查顯示，95%僱主則抗拒與接受檢疫的陌生人同住。即便排除這一心理因素，亦有85%受訪僱主稱家中沒獨立房間和洗手間供外傭檢疫期間使用，難以保證防疫安全。而中介公司的宿舍亦存在同樣的問題，其5至10人共用的格局，不宜作檢疫地點。另一方面，也有僱主嘗試聯繫酒店解決問題，只是最後反映不少酒店均爆滿。

研究「旅遊安全圈」

勞工及福利局長羅致光曾在3月表示，為外傭提供檢疫地點是僱主和中介公司的責任。只是，當短期內預計有大量外傭面臨檢疫需求時，政府協助僱主和中介公司進行特殊時期的協調並不為過。在僱傭公會的調查中，絕大部分僱主都願意承擔外傭檢疫的經濟成本，只是礙於客觀現實無法提供檢疫空間。因此政府在設施上協助統籌，一方面是因為外傭並不只是個別家庭的需求，而是對整體香港的勞動力市場有所裨益。另一方面也是因為疫情時期，政府統一安排或對全體市民的公關衛生安全都更有保障。

除了外傭市場的安排，隨著疫情放緩，經濟交流逐步恢復正常，政府更要考慮的是如何平衡防疫需求與對外經濟交流的便利性。比如隨著亞洲地區新冠肺炎疫情趨向穩定，泰國政府擬放寬入境限制，向抗疫有成的國家或地區簽署「旅遊安全圈」互惠協議，毋須強制隔離或自我隔離。目前香港正在積極籌劃方便粵港澳三地互通的健康碼項目，而目前關於健康碼的適用人群、檢測費用等仍有不少顧慮。此後，隨著經濟復甦和市民生活需要，香港除了加強健康碼之外，更亦應參考泰國的作法，建立與更大區域便利往來的疫情新制度。