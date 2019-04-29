【勞動節】最低工資37.5元不知所謂　羅致光背叛勞工、背棄理想

周三（5月1日）是勞動節，法定最低工資將由34.5元調升至37.5元。勞福局局長羅致光日前撰寫網誌，指增幅8.7%是歷年最大，形容這是勞資雙方得來不易的共識。

不過，只要稍為計一計，都不難體會在今時今日的香港，如果打工仔只領取最低工資的話，生活會陷入何等苦況。以政府統計處在今年3月發布的《收入及工時按年統計調查報告》來說，在2018年5月至6月本港僱員的每周工時中位數是44.3小時，即每月工時約177.2小時，以37.5元最低工資換算月入6,645元。即使以所有僱員每周工時「上四分位數」的49.9小時計算，換算月入亦只不過是區區7,485元，做到「一仆一碌」，卻恐怕連滿足最基本的衣食住行都相當勉強。



羅致光作為勞福局局長，不但不以此為恥，反而在網誌夸夸其談，認為是「資方大體上能接受一個稍為高於通脹的增幅」的水平，可見羅氏經常被輿論批評為冷血涼薄，並非無的放矢。事實上，羅致光在2014年曾公開撰文，指當時香港的法定最低工資（30元）比起英國、澳洲、加拿大及美國相差甚遠，甚至比一些非洲及南美的國家還要低——不足美國的53%，只有澳洲的23%，和台灣大致上相若，但以實質購買力計算卻只有台灣的一半。

勞工力量不足以與資方討價還價，工時長、工作待遇差的問題難迎刃而解。（高仲明攝）

羅致光背棄從政理想 「管治理性」形同助紂為虐



上述這些事實羅致光都十分清楚，甚至羅氏亦曾白紙黑字地寫下建議，認為若以台灣作為一個合理比較，「香港的法定最低工資便應是60元」。不過，羅氏在當上勞福局局長之後，便公然在網誌說「按機制辦事」，忘記了他在剛宣誓就任時，曾經指出「勞工及福利局的主要使命是保障勞工權益及改善弱勢群體的福祉」。



說白了，就是羅致光進入政府之後陷入了「管治理性」思維，背棄當初從政的理想，凡事講求兼顧所有持份者的意見。但問題是，各持份者的社經地位不同，抗逆能力亦有高低之分，在勞資問題上尤其如此。如果政府不盡力為社會弱勢社群保障其基本權益，他們往往就會陷入孤立無援的境況。香港的最低工資不是落後國際水平一絲半點，而是瞠乎其後，羅氏只以「稍為高於通脹的增幅」就沾沾自喜，明顯有辱職守。



以今時今日香港生活水平之高，就業市場上仍有大量職位月薪低於一萬元，某程度上正正反映了勞資雙方社經地位和議價能力的不同。惟現時香港保障工人成立和參與工會的法規仍然漏洞處處，如工人沒有法定的集體談判權，本地法例亦未能充分保障工人在不合理解僱後能夠復職，顯然也是長期以來造成勞工弱勢地位的元兇之一。「01觀點」早前翻查文件，發現羅致光在1997年擔任立法局議員時，曾經投票支持集體談判權條例。二十多年轉眼過去，羅氏在仕途上可謂「步步高昇」，由爭取勞工權益的議員，化身成為掌握制訂法律權力的勞福局局長，但羅氏換了位置後又換了腦袋，變得「忽然中立」，立場含糊不清，這已不僅僅是背棄理想，更是以「管治理性」之名行助紂為虐之實。全港勞工都應該藉着勞動節的機會，仔細地翻一翻這些「舊帳」。