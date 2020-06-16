【新冠肺炎】天價醫療帳單　美國談何公義

上周末美國《西雅圖時報》報道，美國一名70歲的新冠病康復者在住院62天後收到醫療帳單，竟然高達112萬美元（約863萬港元），差點令他「心臟有如再度衰竭」。這一張天價的醫療帳單並不只是一宗國際趣聞，更反映美國根本的社會及經濟問題。事件中的老翁有幸可由醫療保險承擔大部分費用，但並非所有人都如此幸福。美國政府長年以自由經濟去管理醫療市場，致使大型企業壟斷並炒高醫療和藥物費用，民眾連醫療這種基本人權也沒有保障。

據報道，70歲的美國人弗洛爾（Michael Flor）今年3月初因感新冠病毒入院，曾住院62天，其間有42天住在負壓獨立病房，29天要使用呼吸機，至5月初才出院。結果，他收到醫院的帳單為112萬美元，當中包括負壓病房每天花費9,736美元、呼吸機使用每天2,835美元等。所幸的是，弗洛爾年過65，受到美國聯邦醫療保險（Medicare）所保障，才使他不用獨力承擔全額費用。

一度病重的70歲弗洛爾（Michael Flor，圖中推步行車者）5月出院回家時獲得鄰里歡迎（FB@SeattleRefs）

窮人、黑人成弱勢

新冠病毒肆虐美國，除了反映美國當局的抗疫決策失敗，同時也暴露了美國醫療費用高昂的深層次社會問題。美國醫療費用高昂可謂「舉世聞名」，比起英國等西方先進國家，也要貴出好幾倍。面對這般高昂的醫療費用，美國人要嘛自嘲「得閒死唔得閒病」自求多福，要麼購買醫療保險以備不時之需。然而，很多基層美國人根本連醫療保險也負擔不起。據統計，2018年美國有2,750萬人完全沒有醫療保險，佔總人口8.5%；醫療保險不足的有近4,300萬人，兩者共佔人口兩成左右。另外，據估算美國有1,000萬以上不在帳上的非法勞工，也反映了美國的醫療安全網存在巨大的漏洞。

醫療保障本身就是美國長年爭議的社會問題，經歷新冠疫情的衝突，更是廣泛地「爆煲」。沒有醫療保險的基層負擔不起醫療費用，一旦不敢求醫，只能以性命相填。這些基層中，又以長期受制度壓迫的黑人為主。據美國有公布按種族區分的疫情統計的州分數據，所有州分的黑人新冠肺炎確診和死亡比例都要比人口比例要多。例如最誇張的威斯康星州，黑人只佔該州人口的7%，但卻佔21%的總確診數及30%的總死亡數，死亡比例足足是人口比例的四倍有多。以全國而言，5月的數據指黑人的死亡率為每10萬人50.3人，白人只為20.7人，黑人是白人的2.5倍左右。可以想像，在社會裏受壓迫，在疫情中又受最大威脅，加上目睹George Floyd被警察如此公然殺害，美國黑人群體的情緒又怎會不大爆發？

黑人男子George Floyd的死亡事故引發美國民眾在多個州份發起抗議活動。（Getty Images）

美國以自由、人權、公義等價值自豪，政府也對其他國家指手劃腳，但自己國民卻連基本的醫療權利、生存權利也得不到合理保障，實在是何等諷刺。美國在「指教」別人同時，還須三省吾身，切實處理「黑人的命也是命」（BLM）背後的社會矛盾。