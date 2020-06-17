【消委會】付費課程變網上睇片　買賣糾紛如何應對？

疫情期間學校停課多月，為學生提供校外學習課程的商戶亦深受影響，不少商戶採取應變措施，將面授課程改為網上授課。不過消委會在今年首五個月收到超過250宗與類似課程相關投訴，涉及校方單方面改變課堂安排、教學形式以至課堂內容，引起消費者不滿。

消委會在今年首五個月收到超過250宗與類似課程相關投訴，涉及校方單方面改變課堂安排、教學形式以至課堂內容，引起消費者不滿。（資料圖片）

「不可退款」不能免責

消費者委員會接獲多宗投訴，包括公司以網上形式為K3學生補課，課時縮短之餘，家長亦須陪同子女。有投訴指學生報讀拉丁舞課程後，商戶通知學員改以網上直播復課，或要家長預約回校，如不接受方案，課堂費用仍會支付。同時也有文憑試預備班學生交學費後，只能換來自學教材。以上個案經消委會介入後，才得以告一段落。

消委會總結指，商戶要留意即使訂明「不可退款」、「商戶保留最終決定權」等條款，亦未必於任何情況下可被視為免責的擋箭牌，亦認為商戶應該在消費者同意後才改動課程安排，以免服務有貨不對辦之嫌。根據消委會資料，為防止店方在單據等書面合約上加上不公平的轄免責任條款，《管制免責條款條例》會限制合約的其中一方，利用合約條款，逃避因違反合約、疏忽、失責而引致的民事賠償責任。學生上堂本為學習，相信沒人希望因為課堂而鬧出糾紛，商戶一方面固然要履行責任與消費者主動溝通，但部分情況下如不能避免對簿公堂，消委會可做的事，也不應止於調停與和解。

疫情期間學校停課多月。（資料圖片／鄺曉斌攝）

消委會可為民請命

近年網上課程逐漸興起，隨着疫症蔓延全球，網上課程更成「疫市奇葩」。不止是學生的補習班、興趣班，連關於投資、創業的網上課程亦在各大平台上鋪天蓋地宣傳。此類課程大都在付款之後開始上課，涉及款項往往不菲，而當課程提供者改變安排，或消費者認為貨不對辦時，雙方衝突亦容易由之爆發。然而根據《消費者委員會條例》，消委會不是執法機構，也沒有完整的調查權，對於商戶與消費者間各執一辭的「羅生門」，消委會更顯得難以介入。

為保護消費者權益，也為應對因網絡而生的更多消費糾紛，政府應在《消費者委員會條例》上賦予消費者委員會更大權力。例如政府可容許消委會就商戶有可疑的不良營商手段作主動搜證，或給予消委會訴訟權或一定代訴權力，讓消委會可以向法庭要求合約條款無效，或頒令禁止不公平的營商手法等。市民日常已忙於照顧自己生活，難以付出心力物力與應對商戶，投訴人往往放棄收場，被迫無奈妥協。隨網絡發達，以預付形式購買的合約服務（如網上課堂）愈變普及，怎樣在漸變頻繁的買賣糾紛中更有效地保障消費者權益，應該成為政府及消委會未來的關注焦點。