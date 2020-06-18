被指偏袒沙特阿拉伯　聯合國放棄了人權使命？

聯合國周一（15日）發表兒童在衝突地區情況的年度報告，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在也門內戰尚未完全平息前，將沙特阿拉伯領導的軍事聯盟，從違反兒童權益的「黑名單」上剔除。但觀乎沙特劣績斑斑的人權紀錄，聯合國的決定不但無視自己的調查報告，似乎更是主動放棄賴以維生的道德原則，實在教人扼腕嘆息。

自也門內戰於2015年開打後，沙特聯軍和伊朗支持的胡塞武裝組織不但未能取得優勢，反而更將也門變成聯合國所稱的「全球最嚴峻的人道危機」。聯合國作為國際管治的代表，不僅沒有拿出勇氣，批評雙方在戰場上的逾矩，反而被指屈服於金錢的誘惑。如前秘書長潘基文（Ban Ki-moon）曾在2016年將沙特加入黑名單後，隨即在利雅德威脅要大幅削減資助下，將其剔出名單外。

為避免這種軟弱的觀感再次削弱聯合國所餘無幾的權威，現任秘書長古特雷斯於2017年將黑名單分拆為兩部：一是「在報告所述期間，已採取旨於改善兒童保護措施的締約方」，二是「未採取措施的締約方」，「取巧地」將沙特列在名單之上，卻未有追究沙特的責任。更甚是，古特雷斯將沙特從襲擊學校和醫院的名單中刪除，僅將其列為殺害和殘害兒童，無視聯合國調查報告所批的戰爭責任。

實因戰場情勢之變

聯合國周一決定將沙特除名的理由，聽起來更為荒謬。古特雷斯認為，「由於空襲造成的殺戮和致殘事件持續減少，（沙特聯軍）亦有採取保護兒童的措施，故將該聯盟將被除名。」但據聯合國核實和統計，也門在2019年共有2159名兒童無辜地被戰火波及，當中有222名兒童的死亡或受傷是因聯軍的誤襲。雖然數字如聯合國所稱是「持續減少」，但箇中原因卻非沙特採取了「保護兒童的措施」，而是戰場上的情勢有變。

去年7月聯軍內部的分歧浮現，當初與沙特一同出兵的阿聯酋因戰爭開支和戰略考量，已從軍事優先改成外交主導，逐步減少駐軍人數後，沙特才會在「被割席」下，無奈地減少戰爭的投入，再加上新冠病毒殺入阿拉伯半島，故在沉重的軍費開支和公共衛生風險下，沙特才不再盲目堅持胡塞武裝組織永續戰爭，並於本年4月宣布單方面停火，「以支持和平進程」。若然視這些現實政治視為「保護兒童的措施」，只怕是指鹿為馬。

所謂的聯合國黑名單，說穿了只是用以恥辱國家殘害兒童的機制，當中並不涉及什麼制裁措施，故予人軟弱無力之感。但從沙特早年威脅要大削聯合國的資助可見，國家其實如同常人一樣，講求名聲和榮耀，這才會迫使沙特出手反制。因此，聯合國作為國際社會中，捍衛人道立場的最後防線，不但不該在現實政治前放棄真相，成為沙特的文宣工具，更應以明知不可為而為之的姿態，呼籲各國對沙特實行武器禁運或經濟制裁。這樣方可平衡國際政治的叢林法則。